'El País' se rinde ante Ayuso tras sellar un acuerdo "histórico" con las universidades públicas madrileñas

"Nadie se imaginaba que Isabel Díaz Ayuso y los rectores de las seis universidades públicas de Madrid podían sentarse esta semana alrededor de una mesa, firmar un acuerdo de financiación que ambos consideran "histórico" y un "hito" y salir después en una rueda de prensa a elogiarse mutuamente. Pues ha ocurrido".

El mensaje lo publicó en X, el diario El País. Y el contenido no es menor: el principal diario del grupo Prisa reconoce abiertamente la magnitud política del acuerdo sellado por el Gobierno madrileño con las universidades públicas.

La réplica desde el PP fue inmediata. El portavoz popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, contestó: "No se lo imaginaba El País."

No se lo imaginaba El País. https://t.co/LHGrT8Omev — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) March 3, 2026

La reunión decisiva en Pontejos

El pacto no se improvisó. Como ya explicó Libertad Digital, fue el lunes por la tarde, a las 18:00 horas, cuando tuvo lugar la reunión clave en la sede de la Consejería de Presidencia, en la plaza de Pontejos. Allí se sentaron el consejero Miguel Ángel García, la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas.

Ese encuentro culminaba dos semanas de intensos contactos. El objetivo era desbloquear una negociación que llevaba meses atascada. Tras dos horas de reunión aún hubo mensajes posteriores para cerrar el redactado definitivo y evitar interpretaciones futuras. Al día siguiente, a las 13:00 horas, el acuerdo se firmaba en la Real Casa de Correos.

14.800 millones hasta 2031

El nuevo modelo de financiación prevé 14.800 millones de euros entre 2026 y 2031. El 83% procederá de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Es la primera vez que las universidades públicas madrileñas cuentan con un marco plurianual cerrado.

Incluye un fondo específico para inversiones estratégicas en infraestructuras docentes y científicas. En 2031 las universidades dispondrán de 549 millones adicionales y los fondos específicos habrán crecido un 41% (480 millones más).

El modelo incorpora además programas de Ciencia, Consejos Sociales y becas. Se estima que, durante el periodo, las universidades puedan generar en torno a 2.500 millones en ingresos propios.

Financiación ligada a objetivos

Una parte sustancial de la inversión estará vinculada a objetivos y proyectos singulares que se negociarán con cada universidad. El sistema refuerza los mecanismos de seguimiento, supervisión y rendición de cuentas.

Madrid, región universitaria. Realizamos una inversión de 14.800 millones en nuestras universidades públicas. Volcados en la investigación, en el empleo y el talento español e internacional. pic.twitter.com/AJBWJWgsYq — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 3, 2026

Cada institución deberá presentar anualmente una memoria justificativa del destino de los fondos y contar con contabilidad analítica plenamente operativa antes de finalizar 2028.

Se crean también dos fondos extraordinarios:

Uno de Convergencia, para corregir desequilibrios estructurales. Otro para compensar los efectos del nuevo modelo y financiar proyectos que aumenten la competitividad.

En cifras globales del sexenio, la Complutense recibirá 2.914,2 millones; la Autónoma, 1.260,5; la Universidad de Alcalá, 763; la Carlos III, 850,1; la Politécnica, 1.676,3; y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones.

El acuerdo llega menos de dos semanas después del relevo en la Consejería de Educación y desactiva el frente político que la oposición preparaba en la Asamblea de Madrid.