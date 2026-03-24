Madrid asfalta 'La Monumental' nacida en Vicálvaro

Después del éxito, hace tan solo unos días, del E-Prix de Madrid de la Fórmula E —que muchos han visto como un ensayo de la llegada de la F1 en septiembre—, la constructora Eiffage Construcción, encargada de dar forma al trazado de Madrid, ha anunciado que la curva más icónica del trazado madrileño, y que está llamada a ser una de las más icónicas de todo el Mundial, ya está asfaltada.

Esta curva, de 620 metros, contará con inclinaciones laterales que oscilan entre el 18 % y el 25 % en su punto más extremo y será única en todo el calendario de la F1. Según la constructora, la citada curva ya es visible desde el cielo y empieza a tomar la forma y el color definitivos: el del asfalto. El asfaltado cuenta con más de 1.800 metros cúbicos de mezcla asfáltica, que equivalen a cubrir con 25 centímetros de altura todo el césped del Santiago Bernabéu y han salido de la planta madrileña de Vicálvaro de Eiffage Construcción.

La F1, que ha apostado por la sostenibilidad en todos los procesos y ámbitos que envuelven a este deporte, seguro que estará contenta al saber que la empresa asegura haber logrado una mezcla que ha permitido incluso rebajar en dos centímetros —de 10 cm a 8 cm— la capa que se ha volcado sobre el trazado de la curva, lo que ha permitido reducir en un 20 % el consumo de materiales y, por tanto, las emisiones de CO2, según un comunicado.

La base de asfalto es un trabajo más importante de lo que se cree, ya que estas primeras capas serán los cimientos de una curva donde los monoplazas requerirán el máximo de agarre para poder pisar el acelerador a fondo.

La responsabilidad de tal trabajo ha recaído sobre unas 80 personas, entre ellas más de 35 técnicos, decenas de camiones y maquinaria especializada. La ejecución se ha llevado a cabo con dos extendedoras de última generación para garantizar la precisión en un trazado de características tan especiales.