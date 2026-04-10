¿Qué hace un coche de Fórmula 1 en las vías del Metro de Madrid?

Un monoplaza de Fórmula 1 ha aparecido varado en las vías del Metro de Madrid. La insólita escena ha sido difundida por varios usuarios en las redes sociales ayer, jueves. Las imágenes muestran un coche de la escudería Red Bull Racing detenido en plena vía del suburbano.

El suceso habría tenido lugar en una estación correspondiente a la Línea 7, tal y como se aprecia en las instantáneas. Aunque por el momento no hay una explicación oficial, todo apunta a que podría tratarse de una acción promocional vinculada al futuro circuito urbano de Madrid —conocido como MadRing—, que está previsto que acoja el Gran Premio de Fórmula 1.

En las imágenes se aprecia además un grupo de personas alrededor del monoplaza equipado con cascos de protección auditiva y chalecos reflectantes, como representando un equipo de Fórmula 1. En otra de las fotografías, se ve cómo una grúa procede a remolcar el monoplaza para retirarlo de las vías. "¿Lo de que vaya a coger el metro en Madrid y me encuentre un Formula 1 que sentido tiene?", se pregunta la cuenta de X @DeltaData_.

También en redes sociales, otro testigo asegura haber visto un tráiler de la misma escudería en las inmediaciones de Chamartín, en la calle Mauricio Legendre. "Estaban rodando algo. Por cierto, se ha liado gorda, ya que es un paso de autobuses y han tenido que parar el rodaje", indicaba.

Visto en la calle Mauricio Legendre hace media hora pic.twitter.com/sINuAzfmoh — ⚡CARLOS⚡ (@CarlosRMA94) April 9, 2026

Ya este viernes, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha utilizado la escena para continuar con su oposición al circuito de F1: "Ayuso usa Metro de Madrid, sus recursos públicos y sus trabajadores para promocionar la Fórmula 1. Mientras tanto, retrasos e incidencias constantes y vagones abarrotados. Nuestros servicios públicos no son un escaparate".