El nuevo parque del Metropolitano se llamará Benedicto XVI

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves que el parque que se está construyendo junto al Estadio Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas, lleve el nombre de Benedicto XVI. A esa decisión se unirá próximamente otra: el actual Parque Caramuel, en Latina, pasará a denominarse Parque Papa Francisco-Caramuel cuando reciba la aprobación definitiva.

"Con el acuerdo de hoy lo que hacemos es reconocer la figura de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, por su evidente relevancia intelectual, histórica y también especialmente por la estrecha vinculación que mantuvo con Madrid con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011", ha señalado la portavoz municipal y vicealcaldesa, Inma Sanz, en rueda de prensa.

El futuro Parque Benedicto XVI se encuentra en el entorno del Metropolitano y está siendo ejecutado por el Área de Obras y Equipamientos con una inversión de 7,4 millones de euros. Las obras, según ha trasladado el Ayuntamiento, encaran ya su recta final.

Sobre cómo se identificará el nuevo espacio, Sanz ha avanzado que "por supuesto que va a ser reconocible ese parque con distintos aspectos", entre los que ha mencionado cartelería y explicaciones, aunque todavía no está decidido si contará también con alguna escultura.

En paralelo, el distrito de Latina continúa con la tramitación para cambiar el nombre del Parque Caramuel. El Pleno de la Junta Municipal ya dio luz verde a la modificación el pasado mes de junio, por lo que el siguiente paso será elevar la propuesta a la Junta de Gobierno para su aprobación definitiva. Cuando ese trámite concluya, el espacio pasará a llamarse Parque Papa Francisco-Caramuel.