Sánchez responde a Maricarmen tras señalarle como responsable: "Estamos trabajando contrarreloj"

Pedro Sánchez ha enviado este domingo un mensaje directo a Maricarmen desde un mitin del PSOE en Getafe (Madrid), después de que la mujer desahuciada de su vivienda en Madrid haya reclamado al Gobierno una respuesta ante su situación. "Maricarmen, tengo un mensaje para ti", ha comenzado el presidente antes de anunciar que el Ejecutivo trabaja para llevar el próximo martes al Congreso el nuevo decreto sobre vivienda.

El mensaje llega después de que Maricarmen haya señalado al propio Sánchez como el primer responsable de la situación que atraviesa, al reclamar al Gobierno una solución tras su desahucio.

"Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España, y en particular a mí, que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda", ha señalado Sánchez.

"Estamos trabajando contrarreloj"

El presidente ha asegurado que el Ejecutivo "está trabajando contrarreloj" para poder llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, que ha sido bautizado como el "decreto Maricarmen".

"Y yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda", ha afirmado durante el acto de presentación de las candidaturas del PSOE de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027. Sánchez ha aprovechado además para reclamar a los grupos parlamentarios un "último esfuerzo" con el objetivo de que el decreto pueda ser convalidado en el Congreso.

"Por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda", ha reclamado el presidente, que ha añadido que "no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad".

Durante su intervención, Sánchez no ha hecho referencia a la acampada instalada en la Puerta del Sol desde la noche del sábado para reclamar una solución al problema de Maricarmen.