El socialista murciano José Vélez hace una peineta a López Miras en la Asamblea Regional

El Partido Socialista le ha cogido el gusto a nutrir sus discursos con un amplio surtido de insultos y palabras ofensivas. Y en línea con las actitudes indecorosas de su partido, José Velez, el líder del PSOE de la Región de Murcia, ha protagonizado este miércoles un momento polémico durante su intervención en la Asamblea Regional durante la sesión del Debate del Estado de la Región.

Vélez se encontraba discutiendo sobre la sequía y el agua que llega a la comunidad. Si bien este tema es de vital importancia y por ello requiere fervor para ser defendido, el socialista se ha dejado llevar por sus pasiones más primitivas, dejando el decoro a un lado y expresando con el dedo índice de su mano derecha la pulsión que con palabras no podía expresar.

Mientras aireadamente defendía que durante el Gobierno de Pedro Sánchez la Región ha recibido más agua que durante toda la etapa del ejecutivo popular, José Velez ha dedicado una peineta al presidente de la Región, Fernando López Miras, al tiempo que recitaba con retintín "agua para todos". Hasta en tres ocasiones ha repetido la breve frase para enfatizar su alegato, acompañado de aspavientos más conciliadores, muy posiblemente para disimular.

El gesto, como es obvio, no ha pasado desapercibido. El propio López Miras ha preguntado a Vélez: "¿Me ha hecho una peineta?". "No, no se ponga nervioso" ha respondido el socialista, para después cuestionar al presidente si le permitía continuar dado el revuelo que se ha apoderado de la sala, que ha llevado incluso a la presidenta de la Asamblea a llamar al orden. Y no contento con obtener el privilegio de continuar, Vélez ha rematado acusando al líder autonómico: "En eso está usted pendiente, en esas chorradas".