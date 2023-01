El CIS y Sánchez

El arte de no decir la verdad, como sabía nuestro Baltasar Gracián, no es algo al alcance de cualquier patán por poderoso que sea. Exige inteligencia y un poco de ironía. Quizá por eso, por la carencia de esas dos cualidades de los buenos políticos, Sánchez, el tipo que nos ha tocado sufrir a todos los españoles de bien y de medio pelo, miente y miente sin control ni límite. Ya no simula decir de vez en cuando alguna verdad, o algo con verosimilitud, sino que miente con el descaro propio del absoluto indocumentado. Sánchez es la barbarie personificada a la hora de mentir. Y, naturalmente, hace mentir a todos sus subordinados sin importarle sus orígenes, oficios y condiciones. Es imposible hallar en este Gobierno alguien que diga una verdad.

El caso de Tezanos, el del CIS, es muy conocido. Este sujeto miente ya de modo compulsivo y con agresividad. Miente, sí, para contradecir a todas las empresas de demoscopia de España. El último Barómetro de Opinión del CIS es de aurora boreal. Increíble. Aparte de situar a VOX en las alcantarillas, cuarta o casi quinta fuerza política, por debajo de Podemos, que le otorga un 14 por ciento, y darle una leve bajada en estimación de voto al PP, 28´5 por ciento, una décima menos que en el anterior sondeo, sigue mintiendo como un bellaco dándole al PSOE un 30, 2 por ciento en estimación de voto. Todo es falso, pero el nivel más alto del disparate lo hallamos en la estimación de voto que le otorga a Podemos, un partido en decadencia, entre otros motivos por la lucha encarnizada entre Yolanda Díaz y el líder que fundó el engendro.

Más que un estudio demoscópico, es un papel lleno de elucubraciones carente de sentido y referencias empíricas. Y eso que la encuesta se ha llevado a cabo durante el escándalo de la reforma del Código Penal que favorece a sediciosos, delincuentes malversadores y corruptos, por no decir nada de la terrible Ley del "solo sí es sí" que ha beneficiado a más de 200 violadores y agresores sexuales. En fin, frente a estas burdas mentiras, solo nos queda levantar acta de lo que dicen los institutos más independientes y profesionales del país, que subrayan que el PP está por encima del 30 por ciento en intención de voto, el PSOE no llega al 25 por ciento, VOX está en el 15 por ciento y los de Podemos rondan el 9 por ciento.

El PSOE, sí, está en caída libre, pero Tezanos ha querido imitar a Gracián en el "arte de no decir la verdad". Era un regalo para el mayor mentiroso del reino, su jefe Sánchez, pero en realidad le ha salido, una vez más, un bodrio ridículo. Un escupitajo contra el viento.