Próxima parada: Constantinopla

Blas Infante, padre de la patria andaluza venerado por toda la partitocracia desde el PP hasta los comunistas, explicó en una entrevista, dos meses después de la proclamación de la Segunda República, los objetivos de los andalucistas:

Sesenta años más tarde, en 1993, el rey marroquí Hassan II declaró lo siguiente a una televisión francesa:

–Entrevistadora: ¿Usted querría que los musulmanes se integrasen en Francia? ¿Está usted a favor o en contra del principio de la integración?

–Hassan II: Yo no querría en modo alguno que sean el objeto de una tentativa de integración puesto que no se integrarán jamás.

–¿Usted cree que ellos no querrán o que serán los franceses los que los rechacen?

–Ellos no podrán. Sería posible entre europeos, pues su mundo es el mismo, su religión, etc. Los movimientos europeos a lo largo de la historia han sido entre el este y el oeste. Pero esto es entre continentes, y no hay nada que hacer: serán malos franceses.

–Así pues, ¿nos desaconseja usted intentar la integración?

–Les desaconsejo en lo que se refiere a los míos, los marroquíes, que intenten un cambio de nacionalidad, pues nunca serán franceses al 100%, se lo puedo asegurar.