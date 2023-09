Porque lo que se va a romper no podrá arreglarse

La historia de las últimas décadas nos enseña que hace falta una buena crisis económica para echar al PSOE de Moncloa. Desde ese punto de vista podemos estar tranquilos: nos encaminamos sin duda a una situación complicadísima y lo hacemos con una tasa de paro real muy alta y con precios al alza de alimentos e hipotecas, una bonita bomba de relojería.

Sin embargo, resulta un poco triste que tengamos que pasar por la debacle económica para apartar al PSOE del poder, entre otras razones porque aunque parezca lo contrario, de los problemas económicos es posible salir e incluso hacerlo con cierta rapidez: aunque no sea fácil si se aplican las políticas adecuadas los buenos resultados llegan.

Son otras las cosas que no se arreglan y, quizá por primera vez en muchísimos años, nos enfrentamos a la posibilidad de romper alguna de ellas. Los más escépticos me dirán que sí, que ya llevamos años alertando de que España se partía y aquí seguimos, tan campantes. No es cierto, o al menos no lo es en lo más importante: algunos como Libertad Digital llevamos mucho tiempo alertando de que se estaban dando los pasos en esta dirección y, de hecho, se han dado tantos como que en octubre del 17 estuvimos al borde de una ruptura real y violenta. Ya entonces nos salvamos mucho más por los pelos de lo que la gente cree.

Ahora ya no quedan pasos que dar: la Amnistía al golpismo es la voladura de nuestro sistema judicial y el referéndum que más antes que después seguirá creará una fractura insalvable, tanto si gana la permanencia como si, y estoy seguro que ocurrirá esto, se impone la independencia.

¿Quién va a frenar al separatismo y sus aliados de la izquierda después de ganar una votación legal, por muy "consultiva" que sea? Ya se lo adelanto: nadie.

Sé que muchos de ustedes están ya tan cansados del separatismo –sea el que sea– que tampoco ven con malos ojos la ruptura: con tal de no soportar más a Puigdemont, Junqueras, Otegui y los suyos separamos caminos, cada uno por su lado y a otra cosa. Por desgracia no ocurriría así: si alguien cree que una nación centenaria se puede romper sin que haya consecuencias está muy equivocado y el que piense que ese camino no nos llevaría a más conflictos es muy optimista: cuando un régimen se desmorona nunca es de forma indolora y sin causar un desmoronamiento similar en el plano económico, en el social y me atrevo a decir que en el moral.

En resumen: si de verdad hay una ruptura ni a Cataluña, ni al País Vasco, ni a lo que quede de España, si es que queda algo, les va a ir bien. Más bien al contrario: habrá mucha menos prosperidad, pero también habrá menos libertad y una democracia de mucha menor calidad, y eso en el supuesto de que le podamos llamar democracia. Viviremos en un país mucho peor y encima los enfrentamientos no desaparecerán, al contrario: serán mayores.

Y no, no es una ensoñación: estamos a un pacto de Gobierno de que se prenda la mecha y en este momento crucial tenemos al mando de la nave el peor capitán que podríamos encontrar. Esta catástrofe ha dejado de ser posible y se ha convertido en probable.

Podríamos haberlo evitado el pasado 23J, pero las cosas no salieron bien y ahora sólo tenemos una oportunidad: demostrar de forma masiva que una parte muy importante de España no quiere eso y no lo va a consentir. Y sólo hay una forma de hacerlo: saliendo a la calle. Es la única herramienta que nos queda: manifestarnos, protestar de forma pacífica, alzar nuestra voz. Da igual quién nos convoque, si es una asociación o un partido, si es este o aquel, si nos cae mejor o peor.

Yo estoy convencido de que los españoles que queremos vivir en un país próspero, democrático y libre somos más. Ha llegado el momento de reunirnos y demostrarlo.