¿Hay en el País Vasco 350.000 etarras?

Después de haber usado el terrorismo en la última fase de la campaña, el PSOE está rescatando ahora Bildu a toda máquina, que nadie piense que no quieren seguir usando sus votos para hacer "políticas progresistas", es decir, lo que siempre se ha llamado en español "seguir en la poltrona".

Para ello están recurriendo a uno de los más viejos errores en los que han caído las democracias: creer, o intentar hacernos creer, que los votos justifican cualquier cosa y son capaces de limpiarlo todo. Así, la muy poco entusiasmante portavoz socialista, Esther Peña, le reprochaba/preguntaba al PP si cree que 350.000 vascos –entiendo que en referencia a los votantes de Bildu– "son etarras".

Una pregunta aparentemente sencilla, pero que en realidad tiene una respuesta algo más complicada de lo que parece porque, hablando de política y no de causas penales, ¿qué es exactamente "ser etarra"? ¿Es Otegi etarra? Yo diría que sí, lo era y no le hemos oído dimitir del cargo. ¿Es etarra un partido que presenta a etarras en sus listas? Hombre, pues si no lo es se esfuerza mucho en parecerlo. ¿Son etarras los que homenajean a los asesinos a ritmo de txistu y con tipos dando unos ridículos brinquitos? Quizá no, pero está claro que estarían encantados de serlo.

Por desgracia para nosotros –y por suerte para ellos– ETA no era, no es, un grupo aislado de asesinos. De haberlo sido su aventura criminal y homicida no habría durado tantos años y, si lograron sobrevivir medio siglo, buena parte de ese tiempo en una democracia completa y con instituciones vascas de autogobierno funcionando a tope, fue porque muchos les ayudaron directamente, muchísimos les apoyaron y una gran parte de la sociedad vasca miró hacia otro lado, sin enfrentarse jamás a los verdugos y, en no pocos casos, despreciando a las víctimas y a los señalados como si ellos fuesen los verdaderos culpables.

Recuerdo bien aquellos pocos días del llamado "espíritu de Ermua": la única ocasión en medio siglo en la que el País Vasco plantó cara a los violentos y sus cómplices. Si aquello hubiese durado unos meses se habría acabado con el terrorismo de forma fulminante, no habrían podido resistir la presión social, la pérdida de la calle y el final del miedo. Por eso el PNV salió en defensa de ETA y cortó de raíz el movimiento, no fuese cosa de que se acabasen las nueces. ¿Fue, es, etarra el partido nacionalista que salvó a la banda?

Desde un punto de vista legal está claro qué es un etarra, desde uno político, y de política hablaba Esther Peña, o si tenemos en cuenta un mínimo criterio moral, la cosa me parece mucho más complicada y la respuesta a cuántos etarras hay en el País Vasco es mucho más difícil.

¿350.000 que votan sin ningún pudor a los que empuñaron las pistolas y colocaron las bombas lapa? Quizá, yo diría que es una cifra baja, que por desgracia la mayor parte de esa sociedad ha hecho tan poco contra ETA y ha mirado tanto hacia otro lado que ha quedado repugnantemente enferma. Sí, quizá esa sea la forma más exacta de verlo: si consideramos "ser etarra" como una patología moral no hay duda: el número de enfermos es más del doble de los 350.000 a los que hacía alusión la portavoz socialista. Y que una pandemia moral de este tipo se haya extendido mucho más no la hace menos grave, señora Peña, sino mucho más, porque a tantos va a ser imposible curarlos.