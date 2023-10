No les bastaba con Bildu

Se diría que a nuestro repugnante y antisemita Gobierno no le bastaba con unos terroristas como los de Bildu, a los que ya se les ha pasado un poco el arroz del asesinato y el bombazo. Blanqueados los de Otegi y con Sánchez haciéndose fotos con la condenada Aizpurúa como si fuese la representante de las amas de casa de un barrio del extrarradio, la izquierda más incivilizada que mora por los ministerios y los parlamentos necesitaba otro chute de ignominia, un primo de Zumosol aún más criminal y salvaje, algo aún más asqueroso que ETA con lo que encamarse.

Y ahí estaba Hamás.

Es obvio que hay una parte importante de la izquierda y del Gobierno que es abiertamente antisemita y que, en su odio a todo lo judío y a Israel, es capaz de cualquier cosa. Pero también lo es que su fascinación por la violencia y los criminales no se queda en eso: todo aquel que mate por razones políticas encuentra su admiración, cariño y apoyo, siempre que lo haga por razones que puedan más o menos interpretarse como de izquierdas, por muy mortal –y nunca mejor dicho– que haya de ser el salto intelectual para hacerlo.

Espoleados por una prensa que también es repugnantemente antisemita y que no está dispuesta a saltarse las consignas ni en una coma, los representantes públicos e incluso ministros de Sumar, Podemos y toda esa olla podrida de siglas van por ahí intentando que Israel no pueda defenderse, que es lo mismo que apoyar que se mate judíos. No diré que me sorprende mucho, aunque sí reconozco que ante la magnitud y la crueldad obscena de los crímenes de Hamás me esperaba un poco más de decoro, aunque fuese para que la cosa no cantase demasiado.

Con estas declaraciones y actitudes creo que ha quedado y expuesta la miseria moral e incluso la inhumanidad de esa gentuza, pero como eso yo ya lo sabía, casi me parece peor la hipocresía infinita de la otra parte del Gobierno, que se supone que es la izquierda civilizada y que se tira de los pelos por un beso a una futbolista, porque el concejal de un pueblo de provincias diga nosequé sobre Franco o porque en un parlamento regional algunos diputados no hagan un minuto de silencio contra "el terrorismo machista". Pero cuando llega la hora de elevar un poco el listón moral frente a algo tan grave como el antisemitismo y frente a unos tíos que decapitan bebés, miran hacia otro lado y, si te descuidas, encima se cabrean porque la embajada proteste. Alucinante.

No les basta con Otegi, ahora sólo les falta meter en el acuerdo de Gobierno a Hamás y darle un ministerio a Ismail Haniyeh. Ya puestos que lleven la hipocresía hasta el final y le den el de Igualdad, que en el ámbito de la no discriminación los de Hamás tienen mucho que aportar: asesinan igual a hombres que a mujeres.