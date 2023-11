Pruebas de la dictadura

Sin legitimidad y sin autoridad moral el poder solo puede ejercerse de modo dictatorial. En eso estamos. Una teutona comprada por los separatistas catalanes ha dicho lo contrario. ¡Dios la confunda! Los españoles vivimos en una dictadura. Pruebas sobre mi afirmación sobran por todas partes. Millones de españoles darían un ciento. Yo sólo menciono un par de ellas para saber qué nos espera. La primera tiene que ver con la moralidad, o mejor dicho, la inmoralidad del presidente del Gobierno; la segunda se refiere a la carencia de legitimidad con la que nace el nuevo Gobierno que nombrará Sánchez.

El frío y desalmado silencio de Sánchez ante el atentado criminal sufrido por Alejo Vidal-Quadras revela a la perfección uno de los caracteres clave del dictador: el mutismo, el encubrimiento y la mordaza para ocultar al hombre excelente. El silencio de Sánchez ante el crimen lo delata. El dictador huye como de la peste del hombre público con una idea clave de su existencia: sin libertad no hay democracia. Sánchez tiene miedo de compararse con un genuino político. Su cobardía le impide mirarse en un espejo humano repleto de cualidades morales y políticas. Sánchez jamás reconocerá valor alguno de ese gran tribuno de la vida democrática española, un maestro extraordinario de la palabra bien dicha en el ámbito público, con un único objetivo: crear bienes en común. Eso es la política. La gran Política. La Prudencia política. Han intentado asesinar a Alejo Vidal-Quadras, un personaje central en la lucha contra el separatismo catalán, y Sánchez calla. Imposible es disociar este atentado contra su vida de la la situación trágica que atraviesa el Estado de derecho y la democracia en España.

Mientras se restablece, repensemos su principal lección. Nadie como Alejo Vidal-Quadras, en España, nos enseña qué es la prudencia política. Pocos como él se han atrevido a cuestionar a los custodios de las "leyes no escritas" de un partido político. Y tampoco hallaremos, en España, un hombre político que pueda comparársele a la hora de desentrañar perversidades cometidas en nombre de la Justicia, el Bien y la Belleza. Nos descubre cada día que el tráfico con los principios, las virtudes y las palabras relacionadas con la verdad forman parte del normal decurso del género humano hacia su destrucción. La rebeldía cívica de Alejo Vidal-Quadras ha conseguido que la capacidad de sorpresa no sea una cosa de dioses, sino de hombres que podemos entusiasmarnos antes con palabras bien dichas que con acciones inéditas. ¡Y es que el verbo ajustado a la circunstancia es ya acción! Verdadera política. Quien afirmó, allá a finales de los noventa ante la Junta Directiva de su partido, "siempre he visto la temeridad como un defecto, pero el exceso de prudencia nos puede hacer caer en la pusilanimidad", puede recibir todo tipo de adjetivos y juicios, salvo que carece de inteligencia y valor. ¿Cómo no reconocerse en esa sentencia? ¿Cómo no denunciar que la prudencia del necio acaba siempre en sufrimiento del inteligente? La obra política e intelectual de Alejo Vidal-Quadras está dirigida contra quienes hacen mal uso de la palabra prudencia y a favor, siempre, a favor de los "sufridores", de las víctimas de la estulticia de lo "políticamente correcto". Si Sánchez tuviera una pizca de moralidad, sabría que él, como millones de ciudadanos, somos, sí, enanos que nos subimos a hombros de un gigante, llamado Alejo Vidal-Cuadras, para ver el horizonte. El futuro.

La segunda prueba de la dictadura sanchista está a la vista de todos. Su persona reúne todas las características del dictador: mentiroso, cínico y, sobre todo, resentido. Sí, su odio a la excelencia, su carencia de amor por la inteligencia y el esfuerzo, se mostrará en el nombramiento de sus ministros. Aunque en honor a la verdad, a los españoles de bien les da igual los nombres de los ministros, porque todos sabemos la verdadera lista del próximo Consejo de Gobierno. Está por todas las redes sociales. Es el llamado Gobierno en la Sombra. El gobierno de la Mala Sombra. Ahí va:

Presidente: Pedro Sánchez

Vicepresidente Primero: Carles Puigdemont

Vicepresidente Segundo: Oriol Junqueras

Ministro de Interior: Arnaldo Otegui

Ministro de Justicia: Andoni Ortuzar

Ministra de Hacienda: Yolanda Díaz

Ministra de Defensa: Irene Montero

Ministro de Exteriores: Íñigo Errejon.

¡Qué más da los nombres del resto de carteras a repartir