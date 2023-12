Un año de noticias virales

Me he pasado 2023 comentando las noticias más importantes. Es hora de atender a las cosas que realmente importan:

ENERO

Quevedo anuncia su primer disco y desata una crisis de refugiados españoles que intentan saltar la frontera hacia Marruecos. Shakira baila en TikTok la canción contra Piqué y arrasa. Es muy pesada. Pero Piqué también. Tablas. La gente enloquece por un vestido vaquero de Zara. Se trata de un "bandeau con tejido denim", sea lo que sea eso. Cientos de visones se contagian de gripe aviar, no quiero saber cómo.

FEBRERO

Victoria Beckham pone de moda el baño de hielo para quemar grasa. En mi casa triunfa el baño de grasa para quemar hielo. En restaurantes de Japón, el nuevo reto viral consiste en lamer botes de salsa que luego utilizarán otros clientes. Lo llaman "terrorismo del sushi". Sánchez pide una reunión con el líder de la banda para ofrecerle un pacto de Gobierno.

MARZO

Los usuarios de las redes sociales empiezan a buscar a su alma gemela según la fase lunar. Imagino que los resultados son igual de exitosos que con los métodos tradicionales. La prensa vuelve a llenarse de apelaciones a una muchacha conocida como "chocho volador", que declara como testigo en el Caso Mediador. España forever.

ABRIL

La influencer July Jinku publica los 54 requisitos que exige a quien quiera ser su novio: feminista, no bebedor, no fumador, guapo, alto, rico y que se haya hecho la vasectomía. Mi apuesta es terminará casándose con Alexa.

MAYO

La reacción en vivo de Àngels Barceló al adelanto de las elecciones se convierte en el meme más popular de España. El convocante, por su parte, se convierte en el memo más popular de España.

JUNIO

Una pareja de turistas ingleses graban su nombre en una pared del Coliseo. No me parece para tanto. Aquí los turistas británicos lo escriben con los dientes en el borde de las piscinas y no se arma tanto revuelo. Pedroche se hace viral por un microbikini (da igual cuándo leas esto). Los hipocondríacos se vuelven locos con la "niebla matinal" del covid, nuevo hallazgo que atribuye al virus la capacidad de fusionar neuronas. Quizá eso explica lo del Consejo de Ministros.

JULIO

Sánchez visita el podcast de La Pija y la Quinqui. Yo soy más de ver las reposiciones de La Clave. Varias influencers ponen de moda una máquina atrapamoscas y los defensores del matamoscas común le declaramos la guerra a TikTok.

AGOSTO

Lo de Jenni y Rubi. Pero el titular del mes se lo lleva el sherpa que murió subiendo el K2 y las decenas de escaladores que le pasaron por encima sin prestarle ayuda. La pandemia nos hizo mejores.

SEPTIEMBRE

Julio Iglesias cumple 80 años y la prensa le atribuye treinta mil mujeres más. Llega el virus del Nilo Occidental, no me explico cómo.

OCTUBRE

Alegría por el español Iñigo Quintero, que se convierte en el primero en llegar al número 1 de la lista mundial de Spotify con Si no estás. ¡Y no es reggaetton! Por lo demás, Piqué se mete un lechón cayendo por un agujero en la gala de la Kings League, y todo el mundo empieza a utilizar un spray antiarrugas que se vende en Mercadona. Spoiler: no funciona con las camisas.

NOVIEMBRE

Los españoles se indignan en las redes ante unas croquetas de paella. Nunca sacamos los tanques cuando hay una buena causa. Elon Musk comparte un video del Risitas con Jesús Quintero. El titular del mes: Kate Middleton ve a un niño caerse de su bicicleta y se agacha a ayudarlo; en un mundo normal, la noticia sería que le hubiera escupido al pasar.

DICIEMBRE

Vuelve a la actualidad una campaña financiada por el Govern que promueve el consumo de cocaína, e incluye una tarjeta que simula un billete de metro; la raza superior va mucho al baño. La cosmética anti-edad se pone de moda en niños y adolescentes; la semana que viene hablaremos de los padres. Y el libro del célebre escritor Pedro Sánchez se la pega en las librerías. Paciencia: Orwell, Hemingway, Borges, Golding, Kipling y otros muchos comenzaron con un fracaso.