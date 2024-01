El bello traficante de humo

El PSOE siempre compra a plazos. Lo que quiere lo quiere ya. Pero el precio que está dispuesto a pagar lo aplaza siempre a un futuro más o menos remoto. Fue así con Alfonso Guerra y es así con Félix Bolaños. Si se piensa bien, la atrabiliaria postura negociadora de Junts todavía no ha conseguido nada. La ley de amnistía está en tramitación, ya veremos si llega a aplicarse y si algún día resulta de verdad amnistiado Puigdemont. A cambio, Sánchez sigue en La Moncloa.

En cuanto a los decretos aprobados ayer, lo más cómico es lo que se refiere al artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si tan poco le gusta a Junts ese precepto, que hubiera votado en contra del decreto que lo incluía y así se lo habría cargado de inmediato. En cambio, lo que hace es convalidarlo para que siga vigente a cambio de la vaga promesa del PSOE de derogarlo en un futuro indeterminado, ya veremos en qué disposición. Y diciendo Bolaños, con razón, que da igual porque la cuestión prejudicial suspenderá siempre el procedimiento con artículo 43 bis o sin él. Gonzalo Boye debería mirarse el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que seguro que no lo conoce porque cuando se examinó en la cárcel debió de meterlo en la quiniela de las cosas que esperaba que no caerían. Y, cuando lo haya entendido, si llega algún día a hacerlo, que se lo explique a Puigdemont, que es todavía más duro de mollera que él.

En cuanto a las competencias en materia de inmigración, el PSOE dice que se ha comprometido a transferir "competencias", quitando el artículo determinado, de forma que el compromiso alcanza a algunas competencias, no a todas. Y sin decir cuáles. Por cierto, que dice Bolaños que el recurso de inconstitucionalidad que anuncia el PP es un brindis al sol porque el art. 150.2 permite transferir competencias exclusivas del Estado. Ya, pero no todas. Ese mismo artículo dice que las facultades que se pueden transferir son aquellas "que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación" y hay pocas facultades menos susceptibles de transferir que las que se refieren a la inmigración. Otra cosa es que Bolaños cuente con que en el tribunal hay un exministro de Justicia del PSOE, un exfiscal general del Estado con el PSOE, además de una exdirectora de gabinete del secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, también del PSOE.

Lo de las balanzas fiscales es algo que ya se publicó en su día. Dejó de hacerse para que los independentistas catalanes no lo utilizaran como munición, pero Cataluña no es la única comunidad autónoma que quiere saber cuánto da y cuánto recibe. A lo mejor en Barcelona se llevan una sorpresa y no es Cataluña, sino Madrid, la más perjudicada.

En cuanto a sufragar el gratis total en el transporte público, ya dice Bolaños que tan sólo han comprometido el 30 %. El resto que lo pague Pere Aragonès. Lo del aceite de oliva habrá pocos a los que les parezca mal y lo de incrementar la financiación para la digitalización de la justicia en Cataluña son sólo cinco millones, tan poco, que cabe en una maleta de Delcy Rodríguez.

Total, humo. Y los decretos, aprobados. Y Sánchez intentando dormir en La Moncloa clamando: "¡Madre, que no puedo dormir de lo guapo que soy!"