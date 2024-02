Lágrimas perroflautas

El espacio de la izquierda avanzada se ha dado un trompazo espectacular en las elecciones autonómicas gallegas, a pesar de que sus líderes estatales (nunca nacionales) se han volcado en estos comicios para tratar de sacar a los ciudadanos gallegos de la esclavitud a la que los tiene sometidos el PP desde hace décadas. Yolanda Díaz, Iñigo Errexón, Ione Belarra e Irene Montero se han empleado a fondo en una campaña electoral que vaticinaba, esta vez sí, la salida del PP de la Xunta, y no han dejado pueblo sin pisar ni playa sin cerner para pedir el voto y localizar los malditos pellets, que iban a inundar las costas gallegas de inmundicia y al final no provocaron la catástrofe esperada como en su día hizo el Prestige.

Los resultados de Podemos, podemos decir que son modestos, y los de Sumar suman más bien poquito. Ambas formaciones se quedan fuera del parlamento de Galicia, un gesto de la Providencia que contribuirá notablemente a mejorar la higiene democrática de la política gallega. El caso de Podemos es especialmente significativo porque ha sido superado por el Pacma; ampliamente, hemos de decir. Aunque el número de votos de ambas formaciones ha sido escaso, el partido animalista ha obtenido un 40% más de sufragios que el de Belarra y Montero, un sorpasso por todo lo alto que aún no ha sido celebrado como se merece.

Pero en Podemos están ilusionados con estos resultados porque sientan las bases para un despegue futuro de lo más promisorio. La candidata local, Isabel Faraldo, lo explicaba así en las redes sociales:

La organización quedó mermada, pero fuerte, con ganas. Hay una militancia muy ilusionada, hay unos equipos de trabajo muy reforzados y con esos mimbres, yo estoy convencida y no pararé de decirlo, hay futuro.

Son mermados pero están fuertes. Y hay futuro para la extrema izquierda bolivariana en Galicia, claro que sí, porque a partir de un presente tan cochambroso solo se puede mejorar.

Peor panorama se le presenta a Yolanda Díaz que, a pesar de haberse apropiado de la mayor parte de los votos de la marca podemita y de estar presente en el Gobierno, ni siquiera ha sacado el mínimo para mandar a Marta Lois a hacer oposición. Ahora habrá que nombrarla subsecretaria de algo porque su partido no ha obtenido ni siquiera su escaño, un gesto simbólico que la ciudadanía gallega le ha negado con excelente criterio.

La izquierda gallega queda ahora en manos de los batasunos del BNG, segunda fuerza política en Galicia en detrimento del PSOE, un cambio de cromos de importancia pedagógica porque, a partir de ahora, los gallegos ya saben cuál es la alternativa que la izquierda ha diseñado para combatir al PP.

Sánchez está destrozando al PSOE y potenciando el independentismo, un giro que tiene escandalizados a los barones socialistas porque puede acabar llevándolos al paro. Pero no olvidemos que lo que hace Sánchez es refrendado por la militancia socialista, capaz de todo con tal de que no mande el PP. De hecho, los socialistas que no votan al PSOE en las elecciones locales y regionales no lo hacen porque estén en desacuerdo con la deriva traidora de su partido, sino porque los candidatos locales no son tan radicales como Sánchez, convertido por la izquierda en el gran ejemplo a seguir.

El PSOE sigue la estela de otros partidos socialistas europeos que, como el italiano o el francés, caminan firmemente hacia su desaparición. Lo dramático es que sus votos tradicionales no van a ir a un nuevo partido socialdemócrata moderado, sino que se repartirán entre las fuerzas radicales que Sánchez ha alimentado a cambio de desangrar a su partido para mantenerse en el poder.