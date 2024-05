¿Para cuándo el referéndum?

Los resultados electorales de Cataluña traerán cierta claridad, pero nadie se engañe con un escenario claro y distinto para pasado mañana. Las cifras no siempre aclaran los problemas y las soluciones. El futuro puede ser aún peor que el presente. Una cosa es obvia: la decadencia de Cataluña en todos los ámbitos de la vida cotidiana no se detendrá con los resultados de estas elecciones, porque, al final, todos los posibles pactos de gobernabilidad de esta región dependerán de dos políticos sin escrúpulos democráticos. Representan la España invertebrada del siglo XXI. Son, en verdad, la negación de la transparencia de los hombres de Estado. Son mercachifles del poder. Sus intereses particulares están por cima de todo. Pueden hacer una cosa y la contraria. Uno, Sánchez, tiene todos los rasgos de un dictador, y el otro, Puidgemont, de un cobarde sin solución. Representa la quintaesencia del fullero separatista. ¡Vaya, pues, usted a ponerse en la piel de estos fulanos! Harán, nadie lo dude, cualquier cosa antes que un pacto con sentido de Estado. Tratarán por todos los medios de salvarse ellos y que muera el mundo.

Pero, no por sabido el asunto, debemos dejar de repetirlo: Sánchez, alguien sin legitimidad democrática, y Puigdemont, un fugado de la justicia, sin otro fin que destruir la nación española, pactarán cualquier cosa para seguir en el poder: Sánchez en Moncloa con los siete votos de Junts y Puigdemont esperando ser amnistiado, después de las elecciones europeas o quizá antes… Sea cual sea el resultado electoral (escribo a las 11 horas del domingo), ellos saldrán ganando. De momento, ganarán tiempo, siempre clave para este tipo de tramposos; sí, el reglamento de la Generalidad da tiempo, hasta el 10 de junio, para conformar esta Asamblea. Tienen casi un mes para hacer todo tipo de componendas, mientras que los problemas de España se agudizan. Todos esos cambalaches tendrán repercusiones en todos los ámbitos políticos. Sin descartar que pueda haber una repetición de elecciones por el carajal que puedan montarse entre los separatistas de Junts y ERC.

Sea cuál sea el escenario, o pronóstico, que avancemos, todo apunta a un deterioro de la vida institucional y democrática. Empecemos por lo más sencillo. La derecha seguirá empecinada por no analizar con objetividad los resultados. VOX y PP es posible que suban en votos y escaños, pero si hubieran ido juntos, mejor les habría ido. El PP seguirá despreciando a su base social y VOX alejándose de su original proyecto liberal. Ojalá me equivoque, porque el futuro de España, empezando por Cataluña, depende de la presentación de un genuino proyecto de regeneración democrática de estos partidos. No se trata de decir que harán lo contrario de Sánchez, sino de explicarlo bien con ilusión y contundencia. Sobre el futuro de los partidos secesionistas, incluido el PSC, la cosa no puede ser más clara: o pueden gobernar conjuntamente, o pueden hacerlo con una coalición entre Junts y PSC, o puede gobernar solo Junts con el apoyo del PSC, o cualquier otro rollo… Pero lo decisivo es no tocar a Puigdemont, bien dejándolo en Francia a la espera de la amnistía o montando un carnaval ridículo en la plaza de San Jaime, para que siga apoyando con sus siete votos a Sánchez.

La conclusión es también obvia: el separatismo está ganando en todos los ámbitos con la colaboración del desgobierno de Sánchez. El PSOE, una vez más, es fiel a su tradición de traiciones a España: amnistió, en el pasado, a Companys, y ahora lo hará con Puigdemont y a España que le parta un rayo. Eso es todo. Y, mientras tanto, la casta política entera nos prepara para el segundo asalto, y quizá definitivo, a la Nación: un referéndum de autodeterminación para Cataluña.