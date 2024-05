El declive de la Unión Europea

Europa no es una figura utópica. Europa es. Siempre ha sido una pieza fundamental para comprender los Estados-nación. Son únicamente los políticos, esa fauna que generación tras generación no para de degradarse, quienes han perorado sobre la realización futura de Europa. Eso es un error, como demostrara Ortega hace cien años. Lo que es menester, como también vieron los grandes pensadores de Europa, es darle una nueva forma a esa vetusta realidad, porque la actual está en declive. Esta obviedad no requiere de explicación. Basta mostrar los pactos entre el PP y el PSOE en el Parlamento de la UE para saber que esto no tiene una fácil y buena solución. La entente entre los grupos popular y socialista son la quintaesencia de esa decadencia de la actual forma de la UE.

Una de las consecuencias más dramáticas de esos acuerdos están a la vista de todos, ¿o es que acaso no ha sido la autoridad de la señora Von der Leyen, jefa máxima de la UE, uno de los más firmes apoyos de Sánchez, el político con menos legitimidad de toda la UE para ejercer el cargo de presidente del Gobierno de España?, ¿acaso han cuestionado las instituciones de la UE las políticas de Sánchez contra el Estado de Derecho? ¿Cuántas veces no habré escuchado en los últimos años la expresión: "eso no lo hará Sánchez, Europa no lo permitirá"? En fin, para qué citar cientos de casos, ilegalidades dirían los más puristas, del gobierno de Sánchez, ante las que las instituciones europeas han callado y mirado para otro lado… Claro que todo eso, ahora, tiene repercusiones: el gobierno más populista y comunista de toda Europa, apenas cuestionado por la Unión, se presenta a las elecciones con una patina democrática que está lejos de corresponder con la verdad; y, lo que es más grave, sacará unos resultados aceptables, aunque no tan elevados como ha previsto el CIS, una institución que pagamos todos los españoles, pero que es propiedad de Sánchez y Tezanos.

No sé si la vieja coalición entre populares y socialistas se mantendrá en Europa. Todo hace indicar que caerá, es decir, nadie sabe cuál será el fiasco de los intervencionistas y de los partidarios de tanta regulación de los mercados, pero pocos dudan ya que ese modelo está agotado. El malestar ha crecido tanto en todos los sectores que eso se reflejará en los resultados electorales. Parece que la ciudadanía europea en su conjunto, a pesar de la propaganda, es consciente de los límites de la famosa Agenda 2030 y, en todo caso, son mayoría los ciudadanos que consideran inviable el recurso a la deuda y a la regularización de los mercados para solucionar los grandes retos que hoy tienen los países de la Unión. De ahí que empiece a ser un grito de desesperación en todos los países de la Unión la palabra libertad.

Sí, es menester volver al viejo liberalismo para exigir libertad de mercados y autolimitación de la casta política. En fin, el rollo de la descarbonización de la economía, el envejecimiento de la población, los flujos migratorios del sur al norte y la reforma del Estado de bienestar, principales caballos de batalla de la UE, no tendrán solución con la actual casta política que permite campar libremente por la unión a personajes que destruyen las bases mínimas del Estado de derecho y del libre mercado. O aparecen, sí, nuevos políticos, que crean de verdad en la libertad, o esto de la UE, dependerá cada vez más de Xi Ping y Putin. La alternativa es obvia: libertad o comunismo.