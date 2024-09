¿El Atlético de Simeone sigue siendo "el equipo del pueblo"? Sí, ¿por?

Empezamos fuerte la temporada en esta santa casa y en lo que al Atlético se refiere, si me lo permiten, vamos a empezar también a lo grande. ¿Sigue siendo el Atlético de Madrid el equipo del pueblo tras gastarse la millonada que se ha gastado en fichajes? Voy con la respuesta. Aquí viene. 3, 2, 1... ¡Ya! Por supuesto que el Atlético sigue siendo "el equipo del pueblo". Boom. Empezamos el nuevo curso.

Hace poco lo comenté en redes sociales y la verdad es que no ha cambiado nada para variar mi opinión. El Atlético me recuerda al día que me compré mi raqueta actual. Tras 8 años con la misma, con más golpes que cordaje y más básica que la tabla del 1, me pillo una Wilson bastante apañada y el primer día ya te dicen: "Uyyyyy el millonario que estrena raqueta". Y eso te lo dice gente que cambia de raqueta/pala cada año. Este ejemplo es exactamente lo que le ha pasado al Atlético de Madrid, que lleva ‘ahorrando dinero’ en veranos paupérrimos en fichajes y este año, por fin, se ha dado cuenta de que si no pones dinero sobre la mesa ni mejora el equipo ni mejora el club. Es como vivir con tus padres toda la vida y darte lujos porque no tienes gastos en alojamiento, comida, agua, gas o luz.

El verano que firmó el año pasado el club fue lamentable. Fue tan malo que aparte de no tener un gasto en jugadores para la plantilla de más de una cifra, la mayoría de jugadores que se ficharon ya no están en el Metropolitano. Es más, ni Samu Omorodion, fichaje de futuro para los rojiblancos, sigue en la entidad. Vermeeren, el parche de 18 millones de enero, ha tenido que salir porque nadie confiaba en él. Moldovan, Gabriel Paulista o Mouriño, también fuera. Javi Galán se ha quedado porque no encontró acomodo, pero hay que recordar que ni siquiera jugó en Madrid de enero a junio ya que se fue cedido a la Real Sociedad. En conclusión, un capítulo de fichajes lamentable que consolidó fallos tan garrafales como tener desde 2015, hace nueve años, a Savic junto a Giménez como tu pareja de centrales titular.

Es un hecho que el Atlético es un equipo poderoso y grande, sin embargo, sigo sin creerme la mentira de que nada en oro o que es un barco igual de grande que otros que gobiernan Europa en los últimos años con mano firme. El Atlético simplemente ha hecho en un verano lo que debió hacer en los años anteriores. Ha cogido el dinero que no gastó y lo ha gastado. Punto. Vender otra cosa es, como es habitual, buscar el mal de un Atlético de Simeone que, aunque lo nieguen, es odiado a pesar de la condescendencia con la que se habla de los rojiblancos.

Por todo lo dicho anteriormente, en mi caso tengo fijado un modo de vida concreto en el curso 24/25. Un mantra. Si hablo con un rojiblanco le digo que el Atlético debe competir por todo hasta el último momento. Pero si me pregunta alguien no rojiblanco, le digo que el objetivo es quedar entre los 3 primeros y añado además equipo del pueblo y partido a partido, que, seamos sinceros, fastidia más y saca a la luz rabias internas en debates y tertulias de todo tipo. Espero que el Cholo en rueda de prensa opte por la misma estrategia. Rabia fuera, exigencia dentro.

Por cierto, igual que mando un mensaje hacia fuera, también lo mando internamente. El Atlético, cuando no gana, siempre es decepcionante, pero me da una pereza absoluta entrar en las dinámicas de años anteriores de novelas de género apocalíptico. Críticos, todos, porque suman, pero agoreros, fatalistas o puperos... Pufff, no me apetece nada pupismos en agosto o septiembre. Será la edad, digo yo, que me pide más alegrías que pupismos en el día a día o, como mínimo, no ponerme la venda antes de tener una herida. Lo digo todos los años. El Atlético tiene una afición santa y bendita. Siempre presente. Capaz de traer su escudo de vuelta. Aún así, hay un sector apocalíptico dentro de la misma y sobre todo dentro de Twitter, una red que por cierto vetaría dentro del vestuario, que adora el pupismo, la gresca y el crear ambientes tóxicos donde destacar ellos, no el Atlético. Alejaos u os amargan. Es solo un consejo.

Respecto al inicio liguero... hay un término medio. Estuve ante Girona y Espanyol en el Metropolitano y me gustó lo que vi en un 80% de los minutos que presencié. El 3-0 ante los gerundenses fue sólido sin estar al 100% y contra un equipo que jugará la Champions este año. Se mantuvo la buena estela en ataque que se mostró ante el Villarreal y se cerró la portería con contundencia evitando los errores tontos que se cometieron en La Cerámica. Eso sí, lo del Espanyol fue un palo. Un partido de 3-0 que acabó sin goles. Un golpe arreglado en San Mamés con otro encuentro de equipo serio en defensa que remató el siempre presente Ángel rojiblanco.

Por eso me voy al parón pensando que el Atlético merecía 10 de 12 puntos y eso que aún está de rodaje, sin Julián Álvarez jugando partidos completos y con jugadores como Griezmann, Gallagher, Koke, De Paul o Lino arrancando. Soy positivo. Miro a Barrios y su evolución, por ejemplo, y el cuerpo me pide ser optimista. Y miro 3 porterías a cero con Le Normand y Giménez mediante y también lo soy. Pero ya saben, si me pregunta un colchonero, a por todas. Si la pregunta huele a condescendencia y odio, tres primeros, partido a partido y equipo del pueblo. Feliz inicio de curso a todos.