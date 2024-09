Un gran poder del Atlético conlleva una gran responsabilidad de Julián Álvarez

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La famosa frase que Ben Parker le dijo a Peter. Sí, estoy hablando de Spiderman y los que me conocen ya saben que fútbol y cómics, si fuese por mí, coparían titulares día tras día. Por ello aprovecho que Julián Álvarez tiene el apodo de Spiderman y que anoche marcó su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid para relacionar ambos temas y constatar algo que todo el mundo sabe: gran parte del éxito del Atlético este curso pasará por que la responsabilidad del gol sea asumida por su nueva estrella.

La de tuits y noticias que se borraron de un plumazo anoche cuando Julián Álvarez marcó el 3-0 ante el Valencia. Un gol feo, mordido, de los que seguramente Julián jamás seleccione dentro de ranking de tantos, pero qué mas da. Da igual. Un gol es un gol y para un delantero que ficha por un nuevo equipo, el primero debe entrar con la cara, con los pies o, hablando mal y pronto, con el culo. Pero tiene que llegar. Anoche, día 15 de septiembre de 2024, Julián Álvarez firmó su primer gol con el Atlético de Madrid.

Decía Simeone en sala de prensa que él nunca había sido delantero y que no sabía lo que siente un 9 cuando no ve portería durante mucho tiempo. Eso sí, el Cholo dejaba caer de forma velada y aliviada que el tanto de Julián les había quitado un peso de encima a todos. No es un tema trivial. Un gol para un 9, concretamente el primero, es vital. El primero con tu nuevo equipo, el primero en casa, el primero en una temporada, el primero en Champions... Los delanteros viven eternamente con esa pelea y una vez conseguido un hito rápidamente les exigen el siguiente. Por eso el tanto de Julián fue tan celebrado por el Metropolitano. Y más teniendo en cuenta que a partir del 2-0, el partido se hizo eterno.

Siempre pongo de ejemplo lo que le pasó a Fernando Torres en el Chelsea. En el Liverpool, el Niño marcaba goles hasta sin querer, pero fue llegar a Londres y la maldita pelotita no quería entrar. Recuerdo paradones de Van der Sar en un Chelsea-United de Champions, por ejemplo. Torres tardó mucho en estrenarse y cuando lo hizo fue con un gol en un campo embarrado, con charcos que frenaron el balón y con un disparo que, de un plumazo, le quitó 55 kilos de encima. Ojo, no fue la última vez que le pasó. Ya en el Atlético, el gol 100 parecía esquivarle continuamente y, curiosidades del fútbol, una vez conseguido el centenar, al siguiente partido marcó el 101 en Getafe a los pocos segundos de empezar el choque. ¡Maldito y maravilloso fútbol!

Julián ya se ha quitado ese muralla a superar y no me cabe duda de que será el inicio de una gran racha goleadora. Porque el chico aún no ha podido mostrar todo lo que puede darle al equipo. No es como Gallagher, que con más frescura y descanso en sus piernas, refrendaba anoche con el 1-0 que ha venido para que Simeone sonría desde la banda cuando le ve correr y correr sin parar con el cuchillo entre los dientes. Julián no es Gallagher. El argentino viene de la temporada con el City, la Copa América y los Juegos Olímpicos. Después llegó al Atlético sin pretemporada y sin tiempo de aclimatación y zasca, cuatro partidos de Liga y dos más con Argentina en el parón. ‘Spiderman’ apenas ha tenido tiempo para conocer Madrid y lanzar sus telarañas por el Metropolitano y eso solo se puede superar con goles y con descanso. Por eso fue suplente ante el Valencia. Ante el Leizpig en Champions será otra historia.

El contexto es extraño, pero Simeone ya advirtió ante los medios de que el fútbol no entiende de circunstancias. O asumes tu responsabilidad o te lo echarán en cara y el poder del Atlético conlleva una gran responsabilidad de Julián Álvarez. Por supuesto debe ser ayudado por Sorloth, Griezmann, Koke, De Paul, Giuliano, Correa, Le Normand, Oblak, Musso y todos y cada uno de los jugadores del Atlético. Equipo es la palabra. Más que estrellas, equipo. Pero eso no quita para que Julián Álvarez tenga una gran y bonita responsabilidad.

Girando el tema a algo más general, al Atlético y a Simeone les salió la jugada a la perfección. El Atlético ganó tras el parón con un 3-0 sencillo ante un Valencia, que, seamos sinceros, suficiente hace con lo que tiene Se notó mucho que el jueves hay Champions. Muchísimo. Incluso en los gestos de los jugadores tras el 2-0 de Griezmann. El francés, de hecho, realizó un gran partido y tras el gol se notó que guardó fuerzas y tiró de simpleza para no acumular mucha fatiga en sus piernas. El Atlético jugó con el freno de mano echado, aunque eso da igual cuando el partido lo llevas a tu terreno. Además, cuarto partido con la portería a cero, estreno de Gallagher como goleador y, como he dicho antes, Julián Álvarez rompiendo su sequía.

Este Atlético luce de momento como un coche nuevo que, necesitando aún mucho rodaje, promete. Los fichajes funcionan. Sorloth me encanta pese a no marcar ayer. Es tan poderoso en el juego aéreo y en las disputas con los centrales, que solo es cuestión de tiempo que deje jugadas y goles para el recuerdo. Gallagher ya es el pitbull que quiere Simeone. Le Normand se entiende muy bien con Giménez. Y, sobre todo, cada uno de los miembros de la plantilla que entran desde el banquillo dan sensación de competitividad interna. Eso, sin duda, marcará la intensidad del Atlético durante el año. Sin competitividad interna, no hay paraíso.

Ahora, Champions. Un rival, el Leipzig que no parará de correr y de dar velocidad al juego durante todo el encuentro. Será una gran prueba de fuego para ver si este nuevo Atlético también puede subir sus revoluciones fuera de la liga española. En Champions no se espera a ver qué pasa como en España. Toca demostrar que el Atlético también ha cambiado eso este curso.