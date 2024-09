Aitana y Lola Índigo no cantan por culpa del... ¡Atlético de Madrid!

No sé si son conscientes de que, como pasaba en la Sirenita de Disney con la malvada bruja Úrsula que le robaba la voz a Ariel, el Atlético de Madrid, metafóricamente hablando, le ha robado la voz a Aitana y Lola Índigo. Miles de seguidoras y seguidores de ambas cantantes, según anuncian fuentes tremendísimamente fiables, podrían haber cantado en pleno mes de diciembre, con una temperatura magnífica y veraniega en Madrid, en el Cívitas Metropolitano, que habría hecho de estadio suplente del Bernabéu. ¿Qué ha pasado? Se lo cuento.

En primer lugar, lo que todo el mundo conoce. El Real Madrid ha tenido que aplazar sus conciertos en el Bernabéu por la queja de los vecinos sobre el excesivo ruido de los alrededores. Sobre eso, nada que decir. Eso lo tendrán que solucionar en el club blanco. Pero el problema ha venido cuando, supuestamente, el Real Madrid le habría pedido al Atlético que les dejase el Metropolitano para esos conciertos que, de momento, no se pueden hacer en Chamartín. El Atlético, "club acomplejado, segundón y asesino de ilusiones artísticas", se habría negado.

¡Qué malo es el Atlético de Madrid! Es increíble que el Atlético se niegue a prestar su campo en pleno mes de diciembre, donde todo el mundo sabe que Aitana y Lola podrían haber cantado prácticamente a 25 grados, y con la temporada en pleno curso. Ni que el Atlético necesitase el césped del Metropolitano para que juegue el equipo de Simeone. ¡Vaya excusa! Porque además todo el mundo sabe que el césped de un estadio te crece de nuevo en dos días. Estos colchoneros... Seguro que lo ha pedido el Cholo.

Bueno, tras tres párrafos de ironía, vamos con algo más contundente. Es vergonzoso cómo se está usando un tema que ni de lejos golpea al Atlético de Madrid para atacar al club rojiblanco. Se acerca el derbi, ok, pero toca ser más originales, por favor. En primer lugar, Libertad Digital pudo confirmar con Atlético y Real Madrid que una presunta petición blanca a sus vecinos sería una absoluta muestra de falta de inteligencia o, como mínimo, de conocimiento de la competición. Algo que, lógicamente, el Real Madrid, que es un club serio, tiene de sobra. El club blanco está muy lejos de poder pedir al Atlético que le deje su campo sabiendo que eso es imposible cuando los conciertos son en diciembre. Tampoco en enero, febrero, marzo, abril o mayo. El Atlético necesita el Metropolitano y los conciertos que acoge siempre son fuera de temporada. En el Real Madrid alucinan con que les presupongan una petición sin sentido ninguno y en el club colchonero se ríen a carcajadas porque, aunque así hubiese sido, no se les puede culpar de tomar decisiones lógicas, racionales y deportivas. ¡El sainete que se ha montado!

La cosa está llegando a un tono tan cómico y esperpéntico que Guti, exjugador del Real Madrid, comentaba esta semana que prefería "un concierto a un Atlético-Rayo". ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra, José María? Que el Metropolitano no tiene nada que ver con los conciertos del Santiago Bernabéu. No está ni cerca de tener relación. Y por supuesto no es culpable de que los y las fans de cantantes como Aitana o Lola Índigo hayan tenido la desgracia de no poder ver a sus artistas preferidas. Por cierto, desde aquí espero que se pueda solucionar cuanto antes y que ambas puedan ofrecer un gran espectáculo a todas aquellas personas que tenían una ilusión tremenda por verlas.

No sé qué mas saldrá en la previa del derbi o después, depende de cómo acabe, pero lo que sí tengo claro es que incluso el Real Madrid se aleja de todas estas polémicas que llegan a dejarles en mal lugar. El club blanco está intentando solucionar el tema de su estadio. Punto. Nada más. Ni entro ni salgo en ese tema, pero no hay una supuesta guerra por este tema. El Real Madrid sabe perfectamente que una petición así sería imposible. Decir lo contrario es catalogar el club blanco de club con pocos conocimientos deportivos y ni mucho menos eso es así.

En fin... veremos todo lo que sale próximamente y si el Atlético tuvo algo que ver con el hundimiento del Titanic, por ejemplo. No olviden que eso fue en 1912 y el Atlético se fundó en 1903. Tiempo tuvieron los rojiblancos de tener algo que ver con el hundimiento.