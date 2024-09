Basta ya de la milonga del "no lo volveré a hacer" del Atlético

No hay nada peor que un equipo que puede, no quiere y encima lo reconoce. Pero es aún peor un equipo que puede, no quiere y encima lo reconoce en 10, 15 o hasta 20 ocasiones. Eso es el Atlético de Madrid. Y esto no lo digo yo, esto lo reconocen los propios futbolistas. El último, Koke. El capitán del equipo, como ya ha hecho en otras ocasiones años atrás junto a nombres como Oblak, Saúl, Llorente, Morata o Giménez, salió ante los medios después del partido ante el Rayo y dijo que no habían hecho lo que tenían que hacer en la primera parte. Deja vu eterno para la afición del Atlético de Madrid.

Pregunta seria: ¿Cuántos jugadores deben salir más en televisión diciendo en la cara de los atléticos que, como anoche en Vallecas, tiraron la primera parte? ¿Cuántos? ¿Uno, dos, cinco, diez, quince o 50? Es lo que más me alucina e indigna de este tema. Jamás le exigiría a un Atlético de Madrid que por falta de calidad y fuerza, no pudiese dar más, pero este Atlético sí lo puede hacer. Tiene un equipazo. Y por eso se le debe exigir.

Estos años han salido Koke, Oblak, Saúl, Llorente, Morata, Giménez... Han salido 10 o 12 jugadores diferentes a reconocer que tiran partes, primera sobre todo, y la gente, aún no sé por qué, obvia esto y centra el debate en el sistema, en los 3 centrales, en el 9, en la táctica o en color del césped. Salen, lo dicen sin tapujos y la gente sigue obviando el indignante hecho de que tus propios jugadores te digan en la cara, a través de la televisión, que no han puesto la energía que tenía que poner. Koke gritando "eh eh, que hemos tirado 45 minutos" y la gente hablando de rotaciones, de jugar mejor con 4-4-2 o de que faltan fichajes. ¿Qué necesitáis más? ¿Necesitáis que salga Koke con 10 tíos detrás y camisetas que pongan "no hemos corrido en la primera parte y nos hemos acordado de ti"? Como esas camisetas que te traen los amigos de los viajes. Un día harán una sentada directamente y alguien dirá "a ver, aparte de que hayan estado sentados, creo que el problema es que Julián y Sorloth no juegan juntos".

Cuando el Atlético asuma que el problema no es el 1-5-3-2, la idea de juego, si esta Morata, Sorloth, Julián o Mark Lenders o si juegan juntos 2, 3 o 4 delanteros, el equipo mejorará. Negocian esfuerzos, señoras y señores. ¡Si lo reconocen ellos! ¡En la cara de la gente! Salen en la TV y os dicen que no corrieron. Ayer le tocó a Koke: "Con la camiseta no se gana, el que no corra no puede estar aquí". Milonga, Koke. Y no lo digo por ti, porque solo eres el mensajero. Pero es la milonga del "no lo volveré a hacer" del Atlético. Porque esto se lleva diciendo 3 o 4 años y los hay que siguen aquí. Por lo tanto, los hechos dicen que se puede no correr en el Atlético y seguir aquí. Menos palabras y más actos, señores. Y repito, no lo digo por Koke. Lo digo por todos. Que gusta mucho ese discurso y luego nada. Palabritas y a repetir errores.

Por cierto, yendo más a detalles y jugadores concretos, mantengo mi confianza absoluta en las figuras de Sorloth y Julián Álvarez. Eso sí, la confianza no es sinónimo de permisividad. Tienen que marcar goles ya. Celta y Real Madrid. Goles. No vale con dejar cositas, casis y mejoras. Ante el Rayo mereció más Julián, pero no marcó. Sorloth ayudó en el empate, pero falló el mano a mano. Son casis, no goles y los delanteros marcan goles. No puede ser que Gallagher, que también se está aclimatando, lleve 2 tantos en siete partidos y tus dos nueves lleven uno cada uno. Exigencia.

Y por supuesto no hay que olvidar a Simeone. Jugando 45 minutos de 90 en 1 de cada 3 partidos cada año es imposible. Cada 3 partidos, el Atlético hace un choque penoso tirando 45 minutos. Ganas al Valencia, vences en Champions y tocaba siesta. Parece algo casi predeterminado mentalmente. El Atlético negocia esfuerzos y así no hay ni cholismo ni nada que se le parezca. Luego llega la cholina al descanso y reacción. ¿Y si la cholina viene antes? ¿Y si el golpear la pizarra llega antes del pitido inicial? Porque debería ser anticonstitucional dentro del Cholismo que un jugador de tu equipo reconozca 20 veces que han tirado la primera parte por falta de intensidad". Anticonstitucional.

En conclusión, yo creo en el Atlético de Madrid, sin embargo, no me creo sus milongas, que es muy diferente. Los dos puntos perdidos ante el Rayo no fueron por culpa de las rotaciones. El equipo, seis cambios mediante, era de muchas garantías. Oblak, Nahuel, Witsel, Azpilicueta, Reinildo, Lino, Koke, Gallagher, Llorente, Julián Álvarez y Sorloth. ¿De verdad alguien me puede argumentar que este once no puede ganar ayer en Vallecas? No me lo creo. Y ojo, en la segunda parte compartieron césped Griezmann, Correa, Sorloth y Julián. Cuatro delanteros de nivel y el Atlético marcó un solo gol y fue de Gallagher. Apaga y vámonos. Celta y Real Madrid, señores. Intensidad, goles y seis puntos. El resto, incluidas las milongas, no le valen a nadie.