Yo te financio, tú me premias

En 2023, la expectativa de Pedro Sánchez cuando viajó a la Asamblea General de Naciones Unidas era verse con el presidente Biden. En 2024, su expectativa cuando tomó el avión para la Asamblea de la ONU era verse con Anne Hathaway. Este cambio de un año a otro refleja, por supuesto, el cambio de destino de Joe Biden, que pasó en un año, en realidad, en pocas semanas, de gobernante más poderoso del mundo a anciano incapacitado por su partido. Pero también muestra un cambio en la ambición política de Sánchez, reducida ya a "hacer de la necesidad, virtud", espíritu y lema de su nuevo mandato. En el reino de la necesidad, una actriz bien puede sustituir, con el relumbrón de Hollywood, el halo de poder de uno, dos o tres altos mandatarios y hasta producirá una publicidad mejor. Claro que la virtud se quedó finalmente en lo virtual, porque la Hathaway no apareció: nos quedamos sin la espectacular imagen de la estrella con Handsome y el PSOE, sin un punto de subida en lo del CIS y en lo de Broncano.

A falta del glamour del estrellato, la entrega de un premio de ONU Mujeres a Pedro Sánchez, junto a otros presidentes, empresarios y personalidades, ha quedado en los límites de la aburrida normalidad. Sólo alguna de las cosas que dijo Sánchez allí merece una nota al margen. Como que "estamos siendo testigos de retrocesos en muchos de los derechos por los que tanto luchó nuestro movimiento". ¡Nuestro movimiento! Creo que no se sabía que Pedro había formado parte del movimiento feminista y luchado en sus filas. Hay una investigación por hacer sobre esa militancia suya. En cuanto a los retrocesos, ¿en qué estaría pensando?

Hay países en la ONU donde los retrocesos en derechos no han existido, porque no reconocen derechos a las mujeres. Con lo que les sigue pasando a las mujeres en Irán por no llevar velo y lo que les ocurre bajo los talibanes en Afganistán, las prioridades tendrían que estar claras. Pero los países donde no tienen derechos las mujeres son países a los que Sánchez y su Gobierno eluden criticar. Obvio que no se refería a ellos. ¿A cuáles, entonces? Como la agenda exterior de este Gobierno tiende a ser una proyección de la agenda interior, a ver si hablaba de España y de los "retrocesos" que denunciaba en las autonomías antes gobernadas por PP y Vox. Nada mejor que ONU Mujeres para hablar de rifirrafes autonómicos.

Mucho se ha destacado el sinsentido de darle un premio feminista al defensor acérrimo de una Ley del "sólo sí es sí" que rebajó penas de agresores sexuales y los puso en la calle. Pero estos feminismos cabalgan contradicciones de forma continua y airosa, sin ningún problema. Más, si tienen buenos incentivos. Y a Sánchez le ha dado un premio una organización que el propio Sánchez financia generosamente. Con dinero público, como debe ser. España aún no está entre los mayores donantes de ONU Mujeres, pero aspira. Qué menos que reciba, a cambio, un premio, un reconocimiento, una foto guay, mejor con una estrella de Hollywood. Se comprometió, por cierto, Sánchez a que España siga rigiéndose por una "Política Exterior Feminista". ¿Habrá que recordar que cuando tuvo a cargo del Ministerio de Exteriores a una mujer, la despidió? Seguro que Albares también luchó en el movimiento feminista.