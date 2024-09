La telaraña del Atlético necesita mucho más que la picadura de Julián Álvarez

El Atleti hace 4 días: "No podemos hacer una primera parte así". El Atleti anoche en Vigo haciendo una primera parte sin tirar a puerta y a verlas venir. Como dije en su día, el Atlético sigue contando milongas. Trolas del tamaño del Cívitas Metropolitano. Es eso o incapacidad y sinceramente no creo que esta plantilla sea incapaz de generar fútbol ofensivo de sobra para dar sensación de que tiene un estilo determinado y pulido. Me niego a infravalorar a jugadores de gran calidad y a un entrenador que lleva más de una década demostrando que de táctica sabe muchísimo. Por ello, si no es incapacidad, sí será falta de hambre puntual y eso no se puede permitir. Y menos viniendo de hacer otro partido clavado en Vallecas, aunque allí no te salvó Julián.

Es un hecho irrebatible que cuando estas tan perdido como el Atlético ahora, ganar es oro, porque cuando lo encuentres tienes estos puntos en el zurrón y puede seguir peleando por lo más alto. Pero el partido del Atlético anoche fue horrible. Es un papelón que los mejores jugadores fueran de nuevo el portero, Oblak, y el pitbull que cubre el centro del campo, Gallagher. No puedes tirar a puerta por primera vez en el minuto 80. Si es irrebatible que ganar es ganar también lo es que estos son datos para echarse a temblar a corto, medio y largo plazo.

Me preocupa mucho que Simeone lleve sin tener un plan A que salga bien en la primera parte muchísimo tiempo. Fuera de casa no sale nunca, por ejemplo. Pero no lo cambia. Si es tan supersticioso que vea como gafe tirar las primeras partes. Ese gafe lo repite. Ese no le da miedo. Y eso perjudica al Atlético de Madrid que acaba los partidos con prisas y pendiente de los milagros argentinos de Correa en San Mamés, Giménez ante el Leipzig y Julián en Balaídos. ¿Funciona? De momento sí, sin embargo, todos los días no son fiesta.

Creo que Simeone dará con la tecla. No me cabe duda, pero a día de hoy el Atlético ha logrado taparse en defensa dejando de momento los pies al aire con su ataque. Falta ese equilibrio vital entre defensa y ataque que sirve para poder generar peligro sin exponerte tanto atrás como en años anteriores. Cinco porterías a cero de ocho partidos es una gran señal. Aún así, no se puede luchar por títulos si al 0 del casillero rival no añades un 1, 2 o 3 al tuyo propio.

Lo único bueno es que Julián sigue quitándose presión de sus espaldas. Muchísimo trabajo por hacer, una imagen del equipo horrible, pero Julián Álvarez, como sea, necesita goles y en Vigo dio 3 puntos. 2 goles lleva la araña y nunca está de más hacer rabiar a los que esperan que se estrelle. Eso sí, la telaraña del Atlético necesita mucho más que la picadura de Julián Álvarez. Los goles noruegos, por ejemplo. Sorloth tiene que dar más y lo que dan los nueves son goles. Trabajo y goles. Confío en Sorloth y por eso le pido que de los casis se pase a los gritos de gol. El mejor ejemplo es Griezmann. Suma hechos, no casis. Anoche no estuvo al cien por cien físicamente, pero da el pase del gol. Hechos.

Por último me gustaría destacar cómo se tomó la hinchada colchonera esta victoria. Por el modo, sobre todo. La afición del Atlético, por lo que leí anoche y leo hoy, esta sabiendo interpretar muy bien esta victoria. Por un lado exigencia ante un partido horrible y ganado por el milagro de Julián Álvarez y por otro, exigiendo al equipo en todo momento, disfrutando de la rabia de los que ya estaban saboreando el pinchazo. Así debe ser siempre. Chapó por esa afición, criminalizada últimamente, que irá al derbi el domingo para vencer y convencer. No negocien esfuerzos. Y no solo el domingo, porque ganar al Real Madrid si luego no sales igual ante Benfica o Real Sociedad, no vale de nada.