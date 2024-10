¿Son sus señorías así de ineptos, o es vagancia?

Si una reata de sanguinarios terroristas de ETA ven reducidas sus condenas, los únicos responsables de ello son Pedro Sánchez y Yolanda Diaz. La piara de diputados socialistas, comunistas y demás ralea lo han hecho posible con sus votos cautivos del odio. Tenían mayoría para hacerlo. La pregunta es qué le pasó a la Oposición para no percatarse y denunciar a tiempo ante la opinión pública lo que iba a suceder. Para intentar impedirlo. Esta es la secuencia de una derrota para la dignidad y la justicia. Una afrenta más para las víctimas del terrorismo. Lo supimos gracias a la información de Itziar Reyero en El Confidencial el pasado 7 de octubre.

El 22 de marzo de 2024 el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) núm. 17-1 publicaba el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014. El texto remitido por el Gobierno no introducía ningún cambio en un artículo fundamental —el número 14— ni en otra parte decisiva como es la Disposición Adicional única. Conforme a esto, los etarras seguirían cumpliendo sus condenas. Nada sustancial cambia.

El 26 de junio de 2024 el BOCG núm. 17-2 recoge las enmiendas al Proyecto de Ley. Un total de 15, no son muchas. SUMAR ha presentado cinco. La número 4 modifica el artículo 14 y la número 5 suprime y deroga la Disposición Adicional única. De aprobarse, los etarras verían reducidas considerablemente sus condenas. El 12 de septiembre el BOCG núm. 17-3 publica el Informe de la Ponencia que "por mayoría" propone a la Comisión la aceptación de todas las enmiendas presentadas exceptuando las siguientes: número 2 de SUMAR; número 6 de Junts y las números 7 y 8 del Grupo Mixto presentadas por Podemos. Los etarras tienen un pie en la calle.

Forman parte de la Ponencia los diputados del PP Rafael Benigno Belmonte; Ana Belén Vázquez y José Manuel Velasco. Emilio Jesús del Valle y Pedro Fernández por Vox. Todos ellos licenciados o doctores en Derecho.

En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 10 de septiembre se lee la ratificación de la Ponencia. El 18 de septiembre se celebra el Pleno: votos emitidos, 346; votos a favor, 346. "Tenemos a 200 dentro. Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos". Otegi se dirigía a un grupo de militantes de EH Bildu en Eibar. "Se necesitarían seis años, tal vez en seis años lo logremos, pero yo eso no lo puedo decir en público". Era octubre de 2021. No andaba errado.

"Ha preparado un truco legal que le ha pasado desapercibido a la Oposición. Un truco no detectable fácilmente…". Este martes, Carlos Herrera intentaba disculpar a los mamelucos en su monólogo de las 8. Vano propósito porque no hubo ningún truco legal. Fueron dos enmiendas que los miembros del PP y Vox en la Ponencia de la Comisión de Justicia conocieron, tuvieron la oportunidad de debatir y oponerse y finalmente votaron afirmativamente en el Pleno. No hay truco. Hay negligencia o incapacidad política.

Pensarán que es fácil criticar a toro pasado. Pero no hay tal. Lo sucedido en septiembre de 2024 estuvo a punto de pasar en octubre de 2014. En aquella ocasión el PP corrigió en el Senado la Ley que el mismo PP había aprobado en el Congreso. Tuvo reflejos políticos. Redactó un nuevo artículo 14 y la Disposición Adicional única. Artículo y Disposición que diez años después SUMAR enmienda y suprime y el PP vota favorablemente. No se han enterado de nada. ¿Ningún miembro en la Comisión de Justicia del Congreso —son 14 entre vicepresidente, secretario, portavoz, portavoz adjunto y 10 vocales— se tomó la molestia de consultar lo sucedido en el trámite parlamentario de 2014? ¿Tampoco se les ocurrió a los asesores? ¿A nadie le llamó la atención el texto que se quería suprimir?

Más o menos diez minutos tardé en encontrar los documentos del debate que se produjo en septiembre de 2014 de la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Seguro que los asesores del Grupo Popular y de Vox tardan menos.

Entre descargar los documentos y ojearlos échele usted una hora. La web del Senado está muy bien diseñada y te proporciona toda la tramitación de una ley. Desde que se registra procedente del Congreso hasta que se reenvía con las modificaciones, si es el caso, que el Senado ha aprobado. Quería saber qué había pasado en 2014 para intentar entender lo sucedido el pasado mes de septiembre.

Les ahorro pasos y vamos a lo mollar. En 2014, el Senado, con mayoría absoluta del PP, recibe el proyecto de Ley. La Comisión de Justicia lo debate y enmienda. En el PP se percatan que con el texto en esos términos se acortaban las condenas de los etarras. Corrigieron el error. Los acuerdos se publican en el Boletín de las Cortes Generales. Senado del 20 de octubre de 2014. Lo explican así: "Artículo 14. Ha sido enmendado porque se estima necesario concretar los efectos que tendrán en España las sentencias dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea" y en relación a la nueva Disposición Adicional única: "Se introduce esta disposición adicional para establecer, por motivos de seguridad jurídica, una referencia a la fecha de las condenas que cabe tomar en consideración, haciéndola coincidir con la fecha límite de transposición de la Decisión marco". Insisto, esto es lo que suprime SUMAR, que le ha hecho el trabajo sucio a Sánchez para cumplir con Otegi.

¿Por qué no consultaron los documentos de 2014? Hubieran comprendido la transcendencia que tenían esos cambios. Repito: los introdujo el mismo PP para evitar lo que hoy está a punto de suceder. Es indignante la negligencia de estos diputados. Se quejan de que "nadie les avisó". Nos dicen que es una "responsabilidad colectiva". Buen argumento para proteger a los inútiles. La señora Gamarra, secretaria general del PP y miembro de la Comisión de Justicia que la ha pifiado, no ha dicho ni pío. Mandó al jabonoso Borja Sémper a hacer el ridículo. Feijóo tuvo que dar la cara y la portavoz de Vox balbuceaba incoherencias. Ella votó a favor, pero la culpa es del PP.

¿Le habrán enviado los etarras algunas botellas de chacolí a Bolaños? Qué menos.