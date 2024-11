La consejera Angélica o el oficio de intoxicar

"Vimos parkings con coches y con gente dentro. Vimos muchas cosas en ese viaje a la otra dimensión, se lo aseguro". Minuto 3:55 de una programación extraordinaria de Horizonte. Son las 9 de la noche del domingo 3 de noviembre. Iker Jiménez esparce los primeros muertos por el plató. Anticipo de lo que veremos en las próximas horas. Alcanzará un 13,1% de cuota de pantalla, la mayor audiencia desde que se emite en Cuatro. Lo llaman periodismo y lo ampara la libertad de expresión.

Como si se tratase de un derbi, Iker había calentado la emisión. En la madrugada del día 3 publica un mensaje insinuando que se oculta la cifra de fallecidos: "Que se diga a estas horas esa cifra oficial de muertos, viendo lo que vimos… Basta ya. Queremos la verdad" y unas horas después —a las 13:43— afirma en otro que "en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos". Después de casi dos horas macerando a la audiencia, una estomagante Carmen Porter interrumpe. Tiene una exclusiva. Acaba de recibir un mensaje de un compañero que está allí y ha oído algo impactante. Mira la pantalla de su móvil. "Al cámara no le conocen, dice Porter, así que ha escuchado la conversación de unos guardias civiles. Estaban diciendo que ese parking es un infierno… Algunos submarinistas, especialistas de la Guardia Civil, han dicho que no vuelven a entrar. ¡Por si quieren maquillar algo más!". Una desafiante Porter mira a cámara. Todo es una trola. Cuando se descubre el montaje del "honesto" Iker, se excusan arguyendo que son víctimas de una operación de inteligencia para crear caos. Y en esto no andan equivocados. Solo que no han sido víctimas. Sí colaboradores necesarios, cegados de protagonismo.

Fíjense ustedes en la secuencia. El día anterior —sábado 2 de noviembre— La Sexta noticias conecta a las 14 horas con su reportero Javier Bastida, que se encuentra junto a una de las entradas del parking de Bonaire: "La UME ya ha entrado. Ha reconocido el terreno y les hemos preguntado cuantos cadáveres puede haber en el interior. Nos hablan de una cifra indeterminada. No nos dan ninguna cifra. Lo que están haciendo ahora mismo, después de entrar y ver algunos cadáveres —añade este necroperiodista— es anotarlo y esperar a la orden judicial para poder moverlos".

El Plural —el libelo de Angelica Rubio, nueva consejera del PSOE en RTVE— continúa con la intoxicación. A las 20:17 del sábado publica que "fuentes de Interior les han confirmado su preocupación ante lo que pueda encontrarse bajo las aguas estancadas del parking… La UME, que ha desplegado equipos de buceo en el lugar, ha hallado ya varios cadáveres en el interior del aparcamiento. La cantidad de fallecidos es, por ahora, incalculable". Utiliza la misma frase que el reportero de La Sexta: "La UME espera una orden judicial que les permita retirar oficialmente los cuerpos". Esas "fuentes de Interior" salivan anticipando el que creen golpe definitivo que tumbe a Mazón y con él a Feijóo: los muertos de Bonaire. Iker Jiménez —rodeado de una corte de conspiranoicos— muerde el anzuelo y se convierte en el intoxicador intoxicado. Ahora es un eslabón más de esa cadena de extremistas que difunden bulos. La Sexta y la consejera Angélica desaparecen de escena. Son unos profesionales del fango.

Comportándose como sicarios de un padrino mofletudo, los colaboradores de Iker —que defienden la libertad de manipulación, pero no la de empresa, que invierte su dinero donde le peta—, le organizan una campaña de acoso a ING. Resulta que la decisión de retirar la publicidad de Horizonte fue de un algoritmo. Hay que reconocer que el responsable de comunicación de crisis del banco es un figura. Le he preguntado a ChatGTP qué le parece la decisión de su colega: "Las empresas deben asegurarse de que sus algoritmos operan de manera ética y con criterios claros". No se moja.

Lo que les cuento a continuación no ha sucedido… todavía, pero sucederá (aunque es ficción). España es un objetivo para la Inteligencia Exterior del Kremlin. Invierten no pocos recursos para desestabilizarnos (en Cataluña echaron el resto). El pasado mes de julio se conocía la existencia de un documento sobre el ecosistema de desinformación de Rusia en España, elaborado por analistas del Ejército de Tierra. Establecen una categoría que denominan "agentes de influencia". Algunos de ellos se sientan con Iker Jiménez y otros en el Parlamento (esto lo digo yo). Pero la situación podría cambiar próximamente. Servicios de inteligencia y de información españoles han tenido conocimiento de que los rusos estarían valorando una reducción drástica de esos recursos. ¿El motivo? Han llegado a la conclusión de que no hace falta injerencia externa. Concluyen que nuestro país tiene un grado de "madurez" óptimo en división y polarización social. Además, en lo relativo al desprestigio de nuestras instituciones, del sistema democrático y la política, confirman que nos bastamos y sobramos. Ponen algunos ejemplos.

Helena Villar es la corresponsal de RT (Russia Today) en los USA. Tras la DANA, su actividad en la red X se centró en España. Difunde mensajes tan originales como: "Para qué sirve pertenecer a la OTAN si ante una catástrofe esos militares y recursos no se movilizan (1 de noviembre)". Y alguno sorprendente: "Hacernos creer que el vecino que vota a Vocs (VOX) es un enemigo más peligroso que los dirigentes responsables de empobrecerte y abandonarte cuando hay una catástrofe es uno de los grandes triunfos del PSOE". El 29 de octubre, coincidiendo con los primeros vídeos de la riada, retuitea: "Miserable Juan Roig. Mercadona pone en riesgo la vida de sus trabajadores por ganar 4 duros más". Después más señalamientos a empresas y un "¡El capitalismo mata!". A los pocos días, la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz amenaza a las empresas en Valencia "que están obligando a las personas a ir a trabajar en situaciones imposibles". ¿Para qué necesitas a una tuitera si el trabajo te lo hace el Gobierno?

Con algo tan sensible como las cifras de muertos y desaparecidos la putinesca Helena Villar no puede competir con la fauna autóctona. Reenvía mensajes de Ana Pastor, de elDiario.es. Por su parte, la web de RT amplifica la guerra en la prensa: "Los bulos sobre la DANA en Valencia desatan 'dedos acusadores' entre medios en España". Confundir. Que la gente no crea nada. Desconfíen de todo. Ese es el mensaje. El que repite Iker Jiménez y sus colaboradores.

Si desde medios afines al Gobierno y al PSOE se induce a utilizar los muertos —que no fueron— en su guerra política; si una vicepresidenta y los comunistas de la coalición amenazan a empresas que hacen frente a una debacle; si la Administración se muestra impotente a ojos de los ciudadanos; si el presidente y su ministro del Interior inventan agresiones ultraderechistas exacerbando el odio y el miedo; si desde Moncloa se cuestiona al jefe del Estado… ¿Para qué destinar recursos, pagar "agentes de influencia", si el patógeno está en el poder? En los despachos del Servicio de Inteligencia Exterior se valora la decisión. Narishkin Evgenievich, su director, tiene la última palabra. Cabe la posibilidad de que soliciten a la vicepresidenta Yolanda Díaz que les apruebe un Expediente de Regulación de Empleo (temporal, porque nunca se sabe).