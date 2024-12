Es hora de hablar más de Griezmann y Julián Álvarez

Los indios quieren volver a ganar títulos. Quieren tocar metal como ya hicieron en 2012, 2013, 2014, 2018 y 2021. Para eso, el único camino es el que están siguiendo a día de hoy. El camino de la intensidad no negociada. Juegues ante el PSG en París o ante el Cacereño en Cáceres, toca matarse a correr en el terreno de juego, pero claro, con eso solo no vale. Hay que tener calidad y sobre todo contundencia. Pues bien, para que los indios den con sus flechas en corazón de sus enemigos se necesitan goles y esos los están aportando la pareja de moda del fútbol europeo: Griezmann y Julián Álvarez.

El Atlético entendió por fin este verano que para luchar por cosas importantes y generar más ingresos, patrocinios etc etc etc tienes que gastarte el dinerito por grandes jugadores. No vale con comprar medianías y esperar que Simeone saque hasta la última gota de ellos y los haga campeones. Hay que fichar gigantes futbolísticos. Lo hizo con Julián Álvarez y aquí están los resultados. Es un jugador de clase mundial y el Metropolitano ya siente que está viendo al gran jugador que ficharon. Su golazo anoche ante el Bratislava volvió a enamorar a la hinchada colchonera.

Julián es un grandísimo delantero, pero en el Atlético ya sabemos que los arietes nunca vienen solos. Al menos los más importantes han tenido parejas de baile que ayudaban a su propósito personal de perforar porterías día sí y día también. Falcao, por ejemplo, tuvo en su momento a Adrián a su lado en su primera temporada y al imponente Diego Costa en la segunda. El propio Costa encontró en Villa a su mejor escudero. Cuando vino Mandzukic tenía a Griezmann a su lado. Forlán y el Kun fueron la pareja de moda en el Vicente Calderón a finales de los 2000. Vieri tuvo a Kiko y muy cerca a Juninho en los 90. Torres... bueno, la verdad es que Fernando tuvo que estar solo demasiado tiempo en su primera etapa y eso lo notó el Atlético de Madrid. En conclusión: el Atlético necesita un gran goleador y un perfecto escudero.

Recuerdo que se discutió mucho en su día por qué Simeone no juntaba a Sorloth, Griezmann y Julián. Era el tridente del Atlético de Madrid. Si no jugaban juntos era porque el Cholo "no se atrevía" o porque "era imposible que jugase con tres delanteros". Pues bien, mentiras y leyendas urbanas aparte, sin juntar a estos tres jugadores, Antoine lleva 11 goles y 6 asistencias y Julián lleva 12 goles y 2 asistencias. Son 23 goles marcados entre ambos y si sumamos sus pases de gol tenemos un total de 31 tantos generados por Álvarez y Griezmann. Son números a los que no se les están dando muchos titulares, sin embargo, pocos equipos en Europa pueden presumir de una dupla así. Y sumo un condicionante más a la ecuación ya que me parece importante destacar que Julián empezó la temporada siendo inteligentemente dosificado, por lo tanto, no ha jugado todos los minutos que en principio deberían jugar un futbolista como él. Y le ha dado igual. Él sale, pelea y como dice el Cholo, el trabajo acaba pagando. Paga bien, la verdad, porque de momento le hace tener 12 goles en su casillero.

Julián y Griezmann bastaron para ganar al Bratislava y dar al Atlético su décima victoria consecutiva. Ahora, el Atlético debe ganar a Leverkusen y Salzburgo para meterse entre los 8 primeros de la Champions. A por todas. Sin dejarse nada. Así te dejas de combinaciones y calculadoras. Gana 6 de 6 y estarás dentro salvo carambola extraña. El partido ante el Leverkusen será espectacular, pero queda mucho. 2025 ya llegarán. Mientras tanto a pensar solo en el Getafe, Getafe y Getafe. Esto se notó ante el Bratislava y generó críticas, no solo exageradas y pupistas, sino carentes de ningún tipo de sentido.

Hay gente que se vuelve loca y esto es un hecho constatado en redes y fuera de ellas. El Atlético lleva 10 victorias seguidas y aún hay gente que busca algo que criticar. Como ya no se puede dar palos al Cholo, jubilar a Griezmann o decir que el once no gusta, ahora toca "no le metieron 12 goles al Bratislava". Vamos a ver, almas de cántaro. Repasemos el contexto del encuentro. Gracias a la Liga no has tenido ni 72 horas de descanso tras un partido épico ante el Sevilla y quieres que ayer se matasen a correr en la segunda parte teniendo al Getafe el domingo. No tiene sentido. Alejaos de estos críticos. "Atrás" y una cruz en la mano para defenderos. Porque luego son los mismos que el domingo pedirán que los jugadores vuelen 90 minutos y ganen con facilidad. Luego son los mismos que cuando un jugador se echa la mano al muslo gritan que debió tener más descanso. Llevas 10 victorias seguidas y ganas otro partido más en Champions. Además has visto un doblete de Griezmann y un golazo de Julián. ¡Disfruta, hombre, disfruta! Y sobre todo deja disfrutar a los demás.

Por cierto, porque ocurra todos los días no hay que dejar de decirlo. Lo que corren Javi Galán y Giuliano Simeone, madre de mi vida. Y si a eso le sumas a Llorente a tope, De Paul a su mejor nivel, Giménez sano, Barrios ya asentado y por supuesto la pareja Griezmann-Julián, este Atlético es lo que todos esperamos que sea. Lo dicho, Getafe y a seguir.