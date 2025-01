Por fin el Atlético de Madrid llegó a diciembre y por lo tanto a enero peleando por la Liga. De hecho fue campeón de invierno, un trofeo inexistente que no sirve prácticamente para nada, pero que evidencia que has sido el mejor del campeonato, partido a partido, hasta el parón navideño. Por supuesto que no es un título, aunque si a mí me preguntan cómo quiero cenar en Nochevieja, en mi caso prefiero decir en lo más alto de la clasificación.

Los rojiblancos han tenido unas navidades felices con la resaca del gol de Sorloth en Barcelona en el minuto 96. Fiestas con sonrisa aunque si les soy sincero no he notado excesiva euforia en la parroquia colchonera. No es ni mucho menos la primera vez que el Atlético se ve con opciones de luchar por la liga y más en la era Diego Pablo Simeone. En 2014 y 2021 certificó el título y fue subcampeón en un par de ocasiones más. No es algo nuevo para el Atlético, sin embargo, parece que haga lo que haga el equipo del Cholo toca atizarle.

¿Qué sería de las Navidades sin esos piques entre amigos y familiares? Es la salsa de la vida futbolística, pero yo empiezo ya a exigir un poquito más de nivel. Ya que al Atlético de Simeone se le acusa de falta de exigencia, cosa que es mentira, yo empiezo ya a exigir a esos mismos que dan lecciones un poco más de originalidad en las bromas. Si estás leyendo esto y eres del Atlético seguramente te verás reflejada/o. "¡Qué creciditos están los del Atleti!". La frase antiatlética de las Navidades, señoras y señores. Cutre, poco original y casposa, diría yo, pero ha sido el hit antiatlético de este final de 2024. Si os ha pasado me entenderéis.

A mí me gustaría saber en qué quedamos. Cuando el Atlético de Madrid no está en la lucha por la Liga se le critica y si lo está... pues también. Tras varios años con otros jingles que destacaban que los rojiblancos ya no estaban en la lucha por la Liga, este año ha tocado lo contrario. Ojo, las letras de sus canciones han cambiado mucho en las últimas semanas porque allá por noviembre los grandes hits que había preparados hablaban de, otra vez y ya van 1000, "echar al Cholo" o "fin de ciclo". Esto llega incluso a rivalizar con Mariah Carey, porque llevan repitiendo lo mismo años y años y años y años y años y no se cansan.

Hablando 100% en serio, el Atlético de Madrid y su afición son culpables de disfrutar de las Navidades como líderes. Nada más. Nadie ha reservado una plaza en Neptuno y por supuesto no se ha caído en la trampa de dar titulares de esos que se publican para luego sacarlos después diciendo "mira lo creciditos que estaban". Solo Cerezo se ha salido un poco del discurso, aunque el presidente rojiblanco tampoco ha exagerado mucho. Simplemente dijo que por qué no soñar con ganarlo todo. Soñar es gratis hasta donde yo sé y ni mucho menos anhelar algo es decir que lo vas a ganar. Además, lo más importante es que dentro del vestuario se mantenga el partido a partido y eso no te lleva a Neptuno a día de hoy sino que te lleva a La Rosaleda de Málaga para jugar contra el Marbella.

El Atlético tendrá que hacer muchísimas cosas bien para optar a ganar títulos y no solo hablo del terreno de juego. Fuera también hay que jugar. Desde fuera le van a presionar con todo y con todos para que cometa errores y se aprovechen el o los de siempre. Lo bueno es que Simeone ya ha vivido esto y conoce cómo funciona este juego. No, no hablo solo del juego del fútbol con el balón de por medio y poco más. Hablo de lo otro. En 2014 y 2021 se sobrevivió a la cacería. Toca hacerlo de nuevo.

PD: ¡Feliz partido a partido, edición 2025!