Ya está bien de no poder hablar. Por suerte en algunos sitios, como es mi caso, tengo la libertad de poder hacerlo sin ningún tipo de problema y a Diego Pablo Simeone nada le impide también decir desde su puesto como técnico del Atlético de Madrid lo que piensa de verdad. En el Real Madrid-Celta, el equipo gallego fue tremendamente perjudicado. Prácticamente incapacitado para poder ganar. Es lo que hay. Es lo que pasó. No hablo de que fuese premeditado, por supuesto, pero sí estoy convencido desde hace años del pánico de muchísimos árbitros a tomar decisiones contra ciertos equipos en ciertos escenarios. Munuera Montero y Hernández Hernández, anoche, dieron un esperpéntico show que ejemplifica lo que digo.

Respecto al simple hecho de quejarse y tener libertad para opinar, que nadie tenga miedo a hacerlo porque luego lleguen las hordas a por ellos. Ya lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo. Los enemigos del Atlético, algunos solo con bufanda y otros sumando a la misma un teclado o un micro, ya suelen insultar, menospreciar y llamar a los rojiblancos "llorones", "acomplejados" o "segundones". Eso te lo van a llamar siempre. Algunos a la cara y otros, tremendamente objetivos, escondidos cuando nadie les ve. Por cierto, no engañan a nadie borren o no borren el rastro de su odio al Atlético. Si ya de por sí te van a tratar mal, oye, no seas tan inocente de no defender lo que tanto esfuerzo te cuesta ganar. Llamen "llorones" a Simeone y al Atlético... ¡Pero no se van a callar!

Si ya de por sí es insultante lo que hacen algunos trencillas con decisiones arbitrales surrealistas, solo faltaba que el resto, los involucrados directa o indirectamente, no puedan decir nada. O te quejas o te sepultan. Esta es la realidad del fútbol español porque ganar un título en este país sigue siendo entre muy difícil y milagroso. Duele decir esto creánme, sin embargo, duele más que nunca cambien las cosas.

Ahora se lanzarán todas las hordas blancas a machacar a Simeone y eso es... maravilloso. La indiferencia de años atrás era peor. ¡Que vayan a por él! ¡Qué llamen al Atlético llorón y acomplejado! Lo que quieran. ¡Qué vengan los objetivos y los subjetivos! Pero hay que decir las cosas como son y el Cholo Simeone las ha dicho. ¿Les gusta? Bien. ¿No les gusta? Bueno, ya odian al Atlético y le desean lo peor así que no hay nada que perder. Por cierto, antes de dar palos a Simeone, algunos deberían hacer editoriales y artículos pidiendo que su club denuncie, como ha hecho el Atlético, lo del caso Dani Olmo y Pau Víctor. Que el Atlético se está quejando de lo que pasa con Real Madrid y Barcelona, no solo de uno. A ver si ahora los súper amigos de la Superliga se van a enfadar porque el Cholo hable de ellos mientras, canapés saudíes mediante, se cogen de la manita olvidando a Negreira por un súper bien mayor en forma de competición creada por ellos. Menos lecciones, súper amigos.

¡Adelante las hordas! Es vuestro momento. Repasen los cinco errores que beneficiaron al Atlético un año concreto y olviden que a su favor siempre es el doble. Pongan fotos de una mano o un de fuera de juego que no era a favor del Atlético y pasen de largo las que ocurrieron en otros barrios. Si ya sabemos cómo funciona esto. Ya no cuela. Por eso ni Simeone ni el Atlético ni espero que el resto de clubes deben callarse. De todas formas, tranquilidad, que no es tan grave. Atlético de Madrid TV no existe y no pueden hablar día a día de que los árbitros les perjudican. Ya veo venir el relato de las hordas. Simeone se queja una vez de cada 50 en rueda de prensa. "Es un llorón, acomplejado, segundón, mala persona y sátrapa". Mientras tanto, un canal de TV de un club se queja todos los días de los árbitros para presionar. "LIBERTAD". Por favor... que ya nos conocemos. Leganés.