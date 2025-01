Ni Ómnibus ni PP que lo explique

Empecemos por lo obvio: ¿cuánto tiempo seguirán todavía los del PP insultando a Trump? Lo pregunto, porque hasta ayer mismo había artículos en la prensa de correligionarios de Núñez Feijóo hablando maravillas de los demócratas y tratando de desnortado al presidente de los EE.UU. Imagino que no cambiarán fácilmente de criterio. El bobo es malo no por tonto sino por pertinaz. Todo el tiempo que sigan insultando a Trump los del PP están regalando supervivencia política a a Sánchez y los separatistas. Y, de paso, cuarteando lo poco que queda de democracia. Y es que los cuadros dirigentes del PP tiene por principal misión en sus vidas sostener el tinglado político, aunque este al servicio del sanchismo, que les da su sueldo. El resto les importa una higa. Por el lado de la política internacional, improbable lector, no espere mucho del PP…

Esto, pues, está mal, pero puede llegar a estar peor. Aguanta el tablero político gubernamental todo lo que le echen, mientras que los separatistas y comunistas presten su apoyo a Sánchez. Y aguantará aún más, mientras el otro sector del poder político, el del PP, mantenga desmovilizada a toda la sociedad que les vota o pudiera votarles. Desmovilizada y en ayunas de discurso político, económico y cultural. El PP actúa como si esto, el régimen político sanchista, pudiera enderezarse con unas próximas elecciones generales. ¡Pobres! Mientras el PSOE mantenga a su favor un porcentaje de votos del 27 %, el sanchismo tiene vida. Pero están en su derecho los del PP de hacer castillos en el aire, otros dirían pensar la política en términos racionalistas hasta hacer una Oposición de corte idealista, o sea teatralizar la Oposición, representarla como un teatro de guiñol, esperando que les llegue el poder haciendo campañas electorales no menos idealistas, utópicas y ridículas como las pasadas.

El problema es que el teatro lo hacen mal y de modo deshilvanado. Ni siquiera han sido capaces de desmontar con argumentos que lleguen a toda la población, porque han votado en contra del cuento chino del Decreto Ómnibus… Tan difícil es decir y explicar con amor, paciencia y mucha pedagogía que Ómnibus en latín quiere decir "para todos", y eso era para vender alimentos podridos a la mayoría de la población. Tan difícil les resulta explicar que allí donde el gobierno habla de pensiones sociales, de deuda social, en fin, de dolor social está utilizando el látigo. Lo "social" es el terrible instrumento de tortura, sí, para maltratar a todos y cada uno de los ciudadanos.

Pero hay algo más grave, reitero las veces que haga falta la idea, en la actitud del PP. No se cree que Sánchez haya montado una dictadura a su medida. Terrible. España no será un país normalizado democráticamente mientras la Oposición siga a pies puntillas el dogma, proclive al totalitarismo, que defiende Sánchez, en la peor tradición del socialismo español, el poder sólo se ejerce con mayorías. El resto no cuenta. Sí, unos y otros, el bloque del Gobierno y la fuerza política más votada en toda España, tratan de imponer por la vía de la ideología, es decir, de las mentiras derivadas de un régimen que funciona antes como dictadura de las mayorías que como un sistema democrático que atiende a la opinión pública-política madura, respeta la división de poderes, no presiona contra la independencia de la Justicia y no interviene en las agencias de de creación de ciencia y conocimiento… En fin, todo esto no tendrá salida alguna, mientras la Oposición no reconozca, repito, que esto es simple y llanamente una dictadura de una mayoría tan falsa como ilegítima. Mientras el PP no diga con gracia y estilo, métodos apropiados y expresando con claridad y distinción o metáfora cartesiana que esto es un régimen político de corte totalitario, seguiremos como siempre… De mal en peor.