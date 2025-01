Lo que pedía Núñez Feijóo

Sánchez afirmó tajante la semana pasada que al decretazo (¡140 folios!) rechazado por el parlamento no se le cambiaría ni una coma cuando se enviara de nuevo al Congreso. En consecuencia, el texto ha sido espulgado de arriba abajo de acuerdo con su socio de referencia, el partido de Puigdemont.

La naturalidad con que Sánchez trata de convertir las derrotas en victorias aplastantes no puede dejar de asombrarnos, a pesar de que lleva siete añazos haciendo lo mismo. En esta ocasión, su rueda de prensa para anunciar como un éxito la enésima bajada de pantalones ante un delincuente en busca y captura ha sido nuevamente todo un espectáculo. Qué tío.

El Partido Popular lo tendría fácil para insistir en su negativa a votar a favor de esta versión descafeinada del decretazo si no fuera por el detalle de que Núñez Feijóo, en lugar de quedarse callado y dejar a Sánchez y sus socios macerarse en sus frustraciones, salió a la palestra a proponer una idea de bombero copiada de la extrema izquierda, la principal fuente de inspiración de los estrategas de la calle Génova. Nos referimos a su propuesta de que los contribuyentes paguemos las deudas de los okupas a través de un seguro público, una ocurrencia subnormal que decepciona a los propietarios de viviendas okupadas, enfada al resto de españoles honrados y hace las delicias de la ultraizquierda y los delincuentes que invaden la propiedad ajena, los grandes beneficiarios de la chorrada.

El PP comete los mayores errores en las condiciones más favorables y este caso no iba a ser una excepción. Mira que es fácil abordar un asunto que cuenta con el 80% de aprobación popular, como la necesidad de reformas legales para sacar a los okupas a gorrazos de las viviendas okupadas en, máximo, 48 horas. Pues bien, llega Núñez Feijóo y lee un papel, que podría haber escrito Yolanda Díaz si no fuera porque era gramaticalmente correcto, proponiendo el seguro pro-okupas, una idea tan progresista y tan de escudo social que Sánchez la ha incorporado al decreto Ómnibus para dejar a la bancada del PP sin posibilidad de reacción. ¿Ahora qué? ¿Votarán los diputados populares en contra de la medida propuesta por su jefe? El ridículo está garantizado y todo por no tener un buen jefe de comunicación, cuya labor en el seno de un partido político es coaccionar la libertad de expresión de los dirigentes para que hablen poco y solo lo que se les indique en cada momento.

Afirman en las redes sociales que el PP necesitará un millón de votos adicionales para compensar el destrozo electoral cuando Feijóo, Sémper, Cuca y González Pons comiencen a dar mítines. A tenor de lo que vamos viendo parece un colchón exiguo. Y con tendencia a empeorar.