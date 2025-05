¿El CNI de quién depende? Pues ya está…

"¿La fiscalía de quién depende… ¿De quién depende?". En la tarde del 29 de abril, los responsables de las compañías eléctricas convocados de urgencia a La Moncloa, debieron recordar esta fantochada del presidente del Gobierno cuando les amenazó con la entrada del CNI a sus empresas. "En un tono muy duro, comenzó a reclamarles que aportasen toda la información informática disponible y que si no, advirtió, el CNI podría tomar cartas en el asunto", revelaba ABC de fuentes presentes en la reunión.

"El día a día de mi psicopatía" es una canción de Fangoria. Se estrenó en febrero de 2017. Les copio unas estrofas:

Déjame buscar donde no hay La realidad no es la verdad aquí Mírame dictar mi propia ley Lo racional no es lo normal aquí

Describen la presidencia del Gobierno de España, donde el día a día es una psicopatía en la que cualquier imprevisto descompensa el frágil equilibrio del sistema nervioso de sus moradores. El gran apagón del pasado lunes provocó escenas de pánico. Temieron que el jefe les mordiera.

¿En calidad de qué iba a entrar el CNI en una empresa privada para intervenir sus sistemas informáticos? ¿Con un mandamiento judicial o con una orden de Moncloa? Sus miembros, que colaboran con nuestras empresas estratégicas, debieron sentir bochorno. Al día siguiente de la amenaza, la cloaca periodística ajustó el tiro. Un presentador de La Sexta, Rodrigo Blázquez, lo hacía en las Noticias de las 20h. Detrás de él, la imagen de Sánchez crispado y un mensaje: "El CNI, a las eléctricas". Se nombra a dos empresas: Iberdrola y Endesa. "El Gobierno no se fía de las eléctricas, quiere todos los datos que tienen sobre el apagón… Por las malas, el ejecutivo va a enviar al CNI a las sedes de las empresas a por esos datos y lo van a hacer a partir de esta noche".

Se las señala por ocultar "datos", pero antes había que explicar qué interés tienen en ello. El encargado ha sido Julio Ruiz en el programa Mañaneros, de RTVE. A las 12:11 del 30 de abril afirma: "De lo que estamos hablando es de dinero, de muchísimo dinero. En el mismo día del apagón el precio de la electricidad es negativo ¿Qué significa esto? Que las eléctricas no ganan dinero, pagan dinero por generar electricidad, así que todo el mundo parece haber retirado del sistema porque costaba dinero hacer la luz". Y concluye: "El presidente del gobierno dice: fueron las eléctricas ¿Quizás por ahorrar? ¿Quizás por no ganar lo suficiente?" El corte (a las 12:13) de la intervención de Sánchez no tiene nada que ver. Da cuenta de que el suministro se recuperó gracias a Marruecos y Francia. Pero usted va a escuchar, va a retener, lo que el manipulador Julio Ruiz quiere que retenga.

El bienmandado descabella en el pescuezo de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. "¿Qué responden las eléctricas?", se pregunta mientras presenta un gráfico con el rotulo de Beneficios eléctricos y destaca unos datos: "Iberdrola gana más de dos mil millones en un trimestre. Endesa ha duplicado beneficios". RTVE construye el relato audiovisual al dictado de Moncloa.

Dos horas antes de la emisión de Mañaneros, la jefa de Podemos, Ione Belarra, ha puesto un tuit: "El Gobierno reconoce que las empresas eléctricas privadas no quieren entregar los datos para que conozcamos las causas del apagón". Se ha adelantado.

El Gobierno reconoce que las empresas eléctricas privadas no quieren entregar los datos para que conozcamos las causas del apagón. Es el momento de utilizar las herramientas del Estado para intervenir estas empresas y obtener la información. https://t.co/eZqewnEkVE — Ione Belarra (@ionebelarra) April 30, 2025

Voy a intentar explicarles cómo el aparato socialista, que parasita la presidencia del Gobierno, diseña una estrategia de urgencia, rápida y breve. Solo dura un día. Inocula el virus y acaba.

Si ustedes leen la intervención de Sánchez a las 10 de la mañana del 29 de abril verán que el tono es correcto. Destaca la colaboración entre administraciones y es rotundo al afirmar: "Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados". Es su obligación exigirlas.

A las 19:38 de ese mismo día el presidente publica un tuit: "He mantenido una reunión de urgencia con los operadores privados del sector eléctrico. Les he agradecido su labor en la pronta recuperación del suministro, y les he pedido que colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente". Un mensaje que no se compadece con lo que se filtra a los medios: en la reunión hubo tensión y amenazas.

He mantenido una reunión de urgencia con los operadores privados del sector eléctrico. Les he agradecido su labor en la pronta recuperación del suministro, y les he pedido que colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente.… pic.twitter.com/IMVzJYcsnQ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 29, 2025

Los gurús de la maldad que pululan por el Gabinete del presidente, pasados los momentos de desconcierto ("no había tiempo ni para montar una estrategia de comunicación"), tienen dos objetivos: que la opinión pública vea a un presidente sereno ("hemos salido muy rápido") y desviar la atención. El ciberataque se lo ha chafado Red Eléctrica, así que señalan un culpable creíble: las empresas eléctricas. En la cloaca televisiva es donde se arman estas operaciones con rapidez. Poco importa que se arruine la reputación de compañías españolas estratégicas. RTVE por la mañana, con Julio Ruiz: "¿Quizás por no ganar lo suficiente?" La Sexta por la tarde, con Rodrigo Blázquez: "Por las buenas o por las malas. El CNI, a las eléctricas". Los dos con un lenguaje corporal muy alterado. Como si tuvieran algún tipo de danza patológica de las que menciona Paracelso.

Entre medias, Jesús Cintora le dice en RTVE a un apesebrado Ekaizer: "Ojo con el apagón. Amancio Ortega, el de Zara, se ha convertido en el primer accionista privado de Red Eléctrica". Ya estamos todos.

Así se monta. No le den vueltas. Que si populismo, relato y demás moderneces… Improvisan y mañana será otro día. Mucha malasombra y más recursos, que paga el contribuyente. Además de una piara de paniaguados.

Nota: Tezanos publicó el 3 de mayo una encuesta flash (algo así como urgente). Todo un detalle, porque hemos sabido que durante el apagón lo que más echaron en falta los ciudadanos fue la ausencia de electricidad en su casa —el 62%—. El resto no… porque no estaban en casa. De las cosas que se entera uno gracias al CIS. No están pagados.