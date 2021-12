Cuba en 2021 y qué viene después

Si los que desgobiernan desde la Plaza de la Revolución fueran a resumir el 2021, utilizarían las palabras que utilizó Isabel II de Inglaterra en 1992, debido al siniestro que destruyó gran parte del Castillo de Windsor, con sus documentos históricos, tapices y valiosas obras de arte. Annus horribilis.

Es imposible analizar lo sucedido en Cuba en 2021 sin tener en cuenta los siguientes acontecimientos:

1. El perro que no ladró. A pesar de las predicciones cuando se mudó al 1600 de la Avenida Pensilvania, Joe Biden no desechó las medidas contra el régimen castrista de la anterior Administración. Al contrario, denunció a los gobernantes cubanos como "opresores" y por apropiarse de las remesas que envían a sus familiares de la isla los cubanoamericanos. El mandatario estadounidense anunció que buscaría vías para que la ayuda llegara directamente a sus destinatarios.

2. El 11 de julio, decenas de miles de cubanos –hombres, mujeres, blancos, negros, jóvenes...– protestaron pacíficamente en las calles de toda la isla, que han dejado de ser solo "para los revolucionarios", en frase vergonzosa del fallecido Líder Máximo. Como dice la canción "Patria y Vida":

¿Quien les dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente.

3. Como resultado del aumento de la represión, numerosas democracias y organizaciones internacionales pidieron a La Habana que libere a cientos de presos políticos –adolescentes incluidos–, algunos de los cuales han recibido condenas de mas de diez años de cárcel por atreverse a defender pacíficamente unos derechos que aparecen en la constitución socialista vigente.

4. En una resolución sin precedentes aprobada por 426 a favor y 146 en contra, el Parlamento Europeo instó a Cuba a poner fin a la represión y a liberar a los presos políticos. En el texto se abogaba por que Europa suspendiera los acuerdos financieros con el régimen de La Habana debido a su incumplimiento de la cláusula sobre los derechos humanos, parte integral del acuerdo de cooperación entre Cuba y la UE.

5. Después de seis décadas en las catacumbas, curas, monjas y obispos salieron públicamente a defender al pueblo. Los obispos plantearon la urgencia de un diálogo nacional para buscar soluciones a la crisis ética, económica y social que sufre el país. Además, en un video de amplia distribución dirigido a policías y soldados, más de dos docenas de sacerdotes rogaron: "Hermano: no levantes tu mano contra otro cubano". Fue la respuesta a la infamante orden del presidente Díaz Canel a sus seguidores para que salieran a las calles con cabillas y palos a agredir a manifestantes pacíficos.

6. Cuba dejó de ser punto de referencia en el beisbol internacional. Los equipos de la Isla ya no califican en los torneos internacionales y grupos numerosos de atletas escapan cuando visitan el extranjero. El Gobierno se apresuró a denunciarlos con los peores epítetos y a prohibirles visitar a sus familias durante siete años. El contraste no podía ser mayor: en la Cuba precastrista, grandes estrellas como Camilo Pascual, Orestes Miñoso y Conrado Marrero hicieron historia en las Grandes Ligas estadounidenses; y, en años más recientes, otros como Orlando el Duque Hernández, José Pito Abreu y Yuliesky Gourriell tuvieron el mismo éxito. El beisbol ha vuelto a ser símbolo de la lucha por la libertad, rememorando la colonia española, cuando los integristas pro peninsulares asistían a las corridas de toros mientras los separatistas seguidores de la prédica de José Martí preferían la pelota, título cubanizado del deporte nacional yanqui.

7. En medio de la epidemia del coronavirus, el régimen, en una muestra de su braggadocio, anunció primero que abría las puertas del país al turismo debido a que el sol tropical era el mejor antídoto y después proclamó que Cuba, como gran potencia médica, ya trabajaba en cinco vacunas. Al pasar los meses, algunos cadáveres se mantenían en las aceras debido a la falta de ambulancias y el miedo de la policía a acercárseles. Las autoridades dijeron que la falta de ambulancias se debía al bloqueo norteamericano, mientras importaban miles de vehículos de último modelo para los represores uniformados.

8. La presencia cubano-americana en el Congreso estadounidense nunca ha sido mayor. Tres senadores federales de tres estados sumamente importantes en las elecciones presidenciales –Nueva Jersey, Texas y la Florida– ejercen considerable influencia. Debido a la separación de poderes, el sistema funciona a través del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La presidencia no tiene poderes absolutos, y hay en la Camara de Representantes once cubano-americanos, la mayoría representando distritos de fuera de la Florida; son un bloque bipartidista que no puede ser ignorado, dado que suma más votos que los que separan a la Administración de la oposición.

9. Intelectuales, artistas, líderes religiosos, exdiplomáticos de todo el mundo y líderes de los cubanos libres pidieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que establezca un puente humanitario fuera del control del régimen para ayudar a las víctimas en Cuba. También solicitaron que se establezca un embargo sobre la venta de armas a la isla, en un momento en que hay miles de militares cubanos sojuzgando al pueblo venezolano, y sugirieron que se lleve a las autoridades cubanas ante la Corte Internacional de Justicia.

10. En el mundo de las artes, este otoño comenzaron a publicarse declaraciones de artistas relevantes a nivel internacional negándose a participar en la Bienal de La Habana debido a la represión contra sus colegas cubanos.

11. Finalmente, en la entrega anual de los Grammy latinos fue galardonada la emblemática canción "Patria y Vida" con dos de sus premios de mayor significación. A Las Vegas fueron a recibir los galardones los cubanos Yotuel, el dúo Gente de Zona, Descemer Bueno y El Funky, junto a la compositora de la canción, la actriz y cantante –esposa de Yotuel– Beatriz Luengo. No pudieron asistir el performancista Luis Manuel Otero y el intérprete Maikel Osorbo, participantes del video de la multipremiada pieza musical, ambos prisioneros en Cuba.