La borrasca Claudia pone en alerta a Galicia y el noroeste por fuertes lluvias y viento

La jornada del martes estará dominada por el paso de un frente atlántico asociado a la borrasca Claudia, que dejará un escenario de inestabilidad en buena parte del noroeste peninsular. Galicia será la comunidad más afectada, con precipitaciones persistentes y, en algunos puntos del oeste de A Coruña, ocasionalmente fuertes y acompañadas de tormentas aisladas. De hecho, estas lluvias podrían provocar acumulaciones significativas, especialmente en zonas de costa y en áreas montañosas. Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos amarillos y naranjas por lluvia y viento en Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra.

En paralelo, se prevén cielos nubosos o cubiertos en las vertientes cantábrica y atlántica, así como en el Sistema Central. En el resto de la Península y Baleares, dominará la abundante nubosidad de tipo alto, aunque sin lluvias destacables. El frente también dejará su huella en el oeste de Castilla y León, el noroeste de Extremadura y parte del Sistema Central, donde se esperan precipitaciones de menor intensidad.

Por su parte, los vientos serán protagonistas en el noroeste. En Galicia, se prevén rachas muy fuertes de componente sur que podrían superar los umbrales de aviso en el litoral y en zonas altas del área cantábrica. En el resto del país, soplarán vientos del mismo componente, más moderados en el Cantábrico, en los litorales mediterráneos y en la mitad norte de la vertiente atlántica. En el Estrecho y Alborán, el poniente rolará a levante a medida que avance el día.

Además, las primeras horas del martes podrían dejar nieblas en montañas de la vertiente atlántica y en la meseta Sur, junto con brumas frontales en el oeste gallego. En el Pirineo, se registrarán heladas localmente moderadas.

10/11 11:30 AVISOS MAÑANA | España: vientos, costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/BaPMyxRM4L — AEMET (@AEMET_Esp) November 10, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado, con valores que oscilarán entre los 14 grados de Ávila y los 22 de Almería o Alicante. En el interior peninsular, los termómetros se moverán entre los 5 y 20 grados, mientras que en zonas del Mediterráneo se mantendrán suaves. Por su parte, las mínimas también tenderán a subir, salvo descensos puntuales en la fachada oriental y en la vertiente mediterránea.

En el archipiélago canario, las temperaturas apenas variarán respecto a jornadas anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 20 y 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 20 y 25. El viento será flojo variable, tendiendo a suroeste y arreciando ligeramente a lo largo del día.