Desplome de temperaturas, lluvias y cota de nieve en descenso

La situación meteorológica del último fin de semana de noviembre en España comenzará marcada por la estabilidad en gran parte del territorio, con un predominio de cielos despejados y un ambiente más templado, especialmente en zonas del Pirineo, donde se esperan ascensos térmicos significativos. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas máximas experimentarán un aumento ligero a moderado en todo el país, mientras que las mínimas también tenderán al alza en amplias áreas del interior y el sureste peninsular. A pesar de ello, persistirán las heladas débiles en áreas montañosas de la mitad norte, del sureste y de las dos mesetas, con valores localmente moderados en los Pirineos. En Mallorca, no se descartan heladas débiles en el sur y puntos aislados del interior.

Este viernes, los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas, salvo en el norte peninsular, donde se prevé mayor nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles al final del día en el oeste de Galicia. También aparecerán bancos de niebla matinales en Galicia, el alto Ebro y la meseta Norte. En Baleares predominarán las nubes altas, mientras que en Canarias el norte de las islas de mayor relieve registrará un ambiente más nuboso con probables precipitaciones, quedando el resto con intervalos nubosos o cielos más abiertos en las islas orientales.

Jueves y viernes: predominio de sol con bancos de nieblas matinales en el interior peninsular. Heladas débiles en el interior peninsular, fuertes en Pirineos. Sábado y domingo: lluvias en el cuadrante noroeste peninsular. 🌡️Ambiente frío por la mañana y por las noches . pic.twitter.com/VTrEZUt0Cg — AEMET (@AEMET_Esp) November 26, 2025

Sábado y domingo con heladas y nieve

El sábado llegará acompañado de un cambio notable en el patrón atmosférico debido a la entrada de una masa húmeda atlántica y el avance de varios frentes. Este sistema dejará cielos muy nubosos en la mitad norte peninsular y precipitaciones desde primera hora en Galicia, que se extenderán al resto de zonas del norte, aunque con menor intensidad hacia el este. Además, las lluvias serán persistentes en Galicia y podrían ser localmente fuertes en el oeste. En el resto del país, la mañana comenzará con cielos poco nubosos que irán cubriéndose progresivamente por nubes medias y altas, con posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de la meseta Sur. En cotas superiores a 1200-1600 metros, estas precipitaciones podrían ser en forma de nieve. En Canarias continuará el patrón nuboso en el norte de las islas montañosas, con mayor probabilidad de lluvias en La Palma.

Las nieblas cobrarán protagonismo en el interior del sur de Galicia y en las depresiones de la meseta Sur, mientras que en la meseta Norte podrán ser persistentes y acompañarse de cencellada durante la madrugada. En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán ligeramente en la fachada mediterránea, Baleares y el Cantábrico oriental, mientras que descenderán en el resto del país, con una bajada más marcada en zonas de la meseta Sur y entornos montañosos de la meseta Norte.

Por su parte, el domingo estará condicionado por el paso de un frente frío por el este peninsular, que se desplazará hacia el Mediterráneo central dejando cielos nubosos o cubiertos y una mayor persistencia de la nubosidad baja en Andalucía oriental y Pirineos. Las precipitaciones afectarán a la vertiente mediterránea y Baleares durante la primera parte del día, tendiendo a remitir por la tarde salvo en Baleares y en áreas del sureste peninsular. Además, en Melilla podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta y granizo. En el resto de la Península, las lluvias irán disminuyendo durante la mañana, aunque persistirán en el norte, donde se esperan acumulados significativos en el Cantábrico oriental. La cota de nieve se situará entre 1000 y 1200 metros en la mitad norte y entre 1600 y 1800 metros en montañas del sureste. En Canarias continuarán los intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve.

En este último día del fin de semana, las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, mientras que las mínimas subirán en las dos mesetas, el valle del Ebro, Andalucía occidental, zonas mediterráneas, Melilla y el interior de Mallorca. Los vientos serán mayoritariamente del norte y noroeste, con intervalos de intensidad fuerte en Alborán, Melilla y el norte de Baleares debido a la tramontana. El cierzo soplará con fuerza en el Ebro y en Canarias se mantendrá el alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.