Llega la borrasca Goretti: nieve a 500 metros, lluvia y rachas de viento muy fuertes

Este viernes 9 de enero, el tiempo en la Península y Baleares estará dominado por el paso de un frente atlántico asociado a la borrasca Goretti, situada entre el Paso de Calais y los Países Bajos, junto a una masa fría postfrontal. Esta configuración dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio. Serán más abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de que resulten fuertes y persistentes, e incluso con tormentas en el Cantábrico y el Pirineo occidental. En el resto del país se esperan en general débiles, siendo poco probables en la fachada mediterránea, donde tenderán a abrirse claros a lo largo del día en el suroeste, la Meseta Sur y zonas litorales.

Además, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hay diferentes avisos por nieve en Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña y Navarra, con probables acumulaciones significativas en zonas de montaña y en el entorno de los Picos de Europa. Pero además, destacan los avisos por viento fuerte de componente oeste en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Valencia. Pero no solo eso, sino que a estos fenómenos se suman los avisos por fenómenos costeros en el Cantábrico y otros litorales, asociados al viento intenso y a la mala mar.

Pero además la nieve acompañará en ciertos puntos de la Península ya que la cota de nieve descenderá desde los 1200-1600 metros al inicio hasta situarse en torno a los 500-700 metros en la mitad norte, con probables acumulaciones significativas en las montañas del extremo norte y en el entorno de los Picos de Europa. También se prevén bancos de niebla, más persistentes en zonas altas orientales de la Meseta Sur.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el extremo norte y en áreas de montaña de la mitad norte y tercio oriental, mientras que subirán en el centro y mitad sur. El viento soplará de componente oeste, moderado en general y fuerte en litorales, con probables rachas muy fuertes en zonas altas del tercio oriental, la mitad norte, la ribera del Ebro, litorales del noreste y Baleares, lo que motiva avisos activos durante la jornada.

Predicción para el resto de la semana: ➡️Desde hoy al sábado: 🌀la #BorrascaGoretti afectará a la península y Baleares.

🌊 Temporal marítimo en el cantábrico, mediterráneo y litoral gallego,

🍃Rachas de viento fuertes o muy fuertes en el norte, este peninsular y Baleares.

Sábado y domingo con pocos cambios

El sábado continuará la situación adversa con una intensa circulación atlántica que aportará abundante humedad al norte peninsular. Los cielos permanecerán cubiertos en el tercio norte y noroeste, con precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. En el resto de la Península y Baleares, el cielo estará nuboso, con precipitaciones débiles ocasionales en la Meseta Norte y el sistema Ibérico, sin descartarse en la Bética oriental.

Durante el sábado, la AEMET mantiene los avisos por nieve en Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña y Navarra, con acumulados significativos previstos en Pirineos y en el entorno de los Picos de Europa. Mientras tanto, los avisos por viento se amplían y refuerzan, con probables rachas muy fuertes de componente oeste en Pirineos, la Ibérica meridional, el bajo Ebro y en litorales y prelitorales del sureste de Cataluña. Baleares permanece también bajo aviso por viento intenso. Asimismo, continúan los avisos por fenómenos costeros en el Cantábrico y en áreas del Mediterráneo noreste, en un contexto de viento fuerte y mar alterada.

La nieve caerá en zonas de montaña de la mitad norte y centro por encima de 700-1000 metros al inicio, con una cota que subirá a lo largo del día, dejando acumulados significativos en Pirineos y Picos de Europa. El viento del oeste será moderado, con intervalos de fuerte en litorales atlánticos y cantábricos, y con probables rachas muy fuertes en las zonas bajo aviso.

El domingo, un nuevo frente cruzará la Península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos en general, salvo en gran parte de la vertiente mediterránea y Baleares, donde predominará la nubosidad alta y se abrirán claros en el sureste. Las precipitaciones afectarán principalmente a la mitad norte, siendo persistentes en Galicia y más frecuentes en el área cantábrica. Las temperaturas máximas tenderán a ascender, especialmente en el Cantábrico y el alto Ebro, mientras que el viento soplará del oeste y suroeste, moderado, con intervalos de fuerte en los litorales del norte.