Tiempo anticiclónico con lluvias en el norte y un notable ascenso térmico en el sureste

Este martes 17 de febrero se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte de España, aunque el paso de algunos frentes dejará cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular. Se registrarán precipitaciones en Galicia, el entorno pirenaico y el área cantábrica, con acumulados importantes en el Cantábrico oriental durante las primeras horas del día. Con el avance de la jornada, las lluvias tenderán a cesar en la mayoría de estas zonas, quedando poco nuboso, salvo en Galicia, donde persistirá la nubosidad y las precipitaciones en su mitad occidental. Además, en el Pirineo es probable la nieve a una cota de 1300/1500 metros, subiendo por encima de 1800 metros.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), predominan los avisos amarillos en amplias zonas del norte y este peninsular por fenómenos costeros, nieve y viento. Figuran avisos en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Navarra y País Vasco. Destacan los avisos por nevadas en puntos del interior y por fenómenos costeros en el litoral cantábrico y mediterráneo, además de riesgo por rachas fuertes en áreas expuestas.

En el resto de la vertiente atlántica, interiores del este peninsular y norte de Baleares se darán cielos nubosos con tendencia a despejar a lo largo del día. En Canarias, el extremo sur peninsular y el resto del Mediterráneo predominarán los cielos poco nubosos o despejados desde el inicio. Además, se formarán bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, interiores de Galicia y zonas de la meseta Sur. El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en litorales y montañas del este peninsular. En Canarias habrá calima con concentraciones significativas, aunque con tendencia a disminuir progresivamente.

Predicción semanal: Hoy y mañana: lluvia persistente en el extremo norte peninsular que continuará las primeras horas del martes con deshielos de parte de la capa de nieve en zonas de montaña. En Canarias episodio de calima. Temporal marítimo en el cantábrico. (1/2) pic.twitter.com/WArGb2xyQg — AEMET (@AEMET_Esp) February 16, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo nordeste de Cataluña, mientras que en el resto predominarán los ascensos, que podrán ser notables en el tercio sureste. En cuanto a las mínimas, estas bajarán en el nordeste, interior occidental peninsular e islas orientales canarias, y subirán en el sureste e islas occidentales. En Baleares habrá pocos cambios. Se prevén heladas débiles en el Pirineo.

Por su parte, en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de calima que tenderá a remitir. Las temperaturas máximas apenas variarán en el conjunto del archipiélago, mientras que las mínimas descenderán en las islas orientales y ascenderán en las occidentales. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre 16 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre 17 y 26 grados.