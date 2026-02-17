Menú
Tiempo anticiclónico con lluvias en el norte y un notable ascenso térmico en el sureste

Frentes atlánticos dejan lluvias en el Cantábrico y nieve en Pirineos, en una jornada de ambiente anticiclónico y calor al alza en el sureste.

Vista de la lluvia, este lunes desde la localidad cántabra de Suances. | EFE

Este martes 17 de febrero se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte de España, aunque el paso de algunos frentes dejará cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular. Se registrarán precipitaciones en Galicia, el entorno pirenaico y el área cantábrica, con acumulados importantes en el Cantábrico oriental durante las primeras horas del día. Con el avance de la jornada, las lluvias tenderán a cesar en la mayoría de estas zonas, quedando poco nuboso, salvo en Galicia, donde persistirá la nubosidad y las precipitaciones en su mitad occidental. Además, en el Pirineo es probable la nieve a una cota de 1300/1500 metros, subiendo por encima de 1800 metros.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), predominan los avisos amarillos en amplias zonas del norte y este peninsular por fenómenos costeros, nieve y viento. Figuran avisos en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Navarra y País Vasco. Destacan los avisos por nevadas en puntos del interior y por fenómenos costeros en el litoral cantábrico y mediterráneo, además de riesgo por rachas fuertes en áreas expuestas.

En el resto de la vertiente atlántica, interiores del este peninsular y norte de Baleares se darán cielos nubosos con tendencia a despejar a lo largo del día. En Canarias, el extremo sur peninsular y el resto del Mediterráneo predominarán los cielos poco nubosos o despejados desde el inicio. Además, se formarán bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, interiores de Galicia y zonas de la meseta Sur. El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en litorales y montañas del este peninsular. En Canarias habrá calima con concentraciones significativas, aunque con tendencia a disminuir progresivamente.

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo nordeste de Cataluña, mientras que en el resto predominarán los ascensos, que podrán ser notables en el tercio sureste. En cuanto a las mínimas, estas bajarán en el nordeste, interior occidental peninsular e islas orientales canarias, y subirán en el sureste e islas occidentales. En Baleares habrá pocos cambios. Se prevén heladas débiles en el Pirineo.

Por su parte, en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de calima que tenderá a remitir. Las temperaturas máximas apenas variarán en el conjunto del archipiélago, mientras que las mínimas descenderán en las islas orientales y ascenderán en las occidentales. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre 16 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre 17 y 26 grados.

