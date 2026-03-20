Menú
El Tiempo

Desplome de temperaturas y fuertes lluvias en la mitad sur por la borrasca Therese

El mal tiempo persistirá hasta el domingo con chubascos en el archipiélago y nubes en gran parte del país. El frío se intensifica en el interior.

Libertad Digital
El mal tiempo persistirá hasta el domingo con chubascos en el archipiélago y nubes en gran parte del país. El frío se intensifica en el interior.
En la imagen, el fuerte oleaje golpea la localidad de Mesa del Mar, situada en el municipio tinerfeño de Tenerife. | EFE

El viernes 20 de marzo estará marcado por una situación de fuerte inestabilidad atmosférica debido a la influencia de la borrasca Therese, que continuará afectando especialmente a las islas Canarias. En el archipiélago se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, en ocasiones acompañadas de tormenta e incluso granizo. Estas lluvias podrán ser intensas y persistentes, con acumulados significativos y episodios localmente muy fuertes, sobre todo en las islas de mayor relieve y en sus vertientes suroeste. Además, se prevén nevadas en cotas altas, situadas entre los 1900 y 2200 metros, así como viento del suroeste con rachas muy fuertes.

En la Península, la borrasca también provocará un aumento de la nubosidad, que avanzará de suroeste a nordeste hasta cubrir la mayor parte del territorio, salvo el extremo nordeste y el Cantábrico, donde predominarán intervalos de nubes altas. Se registrarán precipitaciones en amplias zonas de la mitad sur y el extremo oeste, así como en Ceuta y Melilla. Estas lluvias serán más abundantes durante la primera mitad del día en el suroeste, donde podrán alcanzar intensidad fuerte y dejar acumulados destacados, especialmente en Andalucía occidental y el entorno del oeste de Alborán. De forma más aislada, se podrían producir chubascos vespertinos en Galicia e interior de Asturias. En Baleares, el cielo tenderá de poco nuboso a nuboso.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en gran parte de la Península, con caídas más acusadas en el centro-oeste, mientras que en el nordeste se mantendrán estables o en ligero ascenso. En Canarias se prevé un aumento térmico. Las mínimas subirán en Canarias y el cuadrante noroeste peninsular, descenderán en el nordeste y apenas variarán en el resto. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña como el Pirineo.

El sábado continuará la inestabilidad en Canarias, con predominio de cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas, que podrán ser fuertes o muy fuertes en las islas de mayor relieve, especialmente en sus vertientes suroeste. Las nevadas se mantendrán en cotas altas, entre 1800 y 2200 metros. En la Península y Baleares, la influencia de la borrasca será menor, aunque se esperan cielos nubosos y chubascos débiles o moderados en el suroeste peninsular, Ceuta, Melilla y el sistema Central, con baja probabilidad de extenderse a otras zonas. El resto del territorio presentará intervalos nubosos o cielos poco nubosos.

El domingo persistirá el ambiente inestable en Canarias y en el sur peninsular. En las islas, las precipitaciones seguirán siendo abundantes e intensas, con posibilidad de tormenta y granizo, especialmente en vertientes oeste y sur. En la mitad sur de la Península, las lluvias serán más ocasionales y tenderán a remitir con la apertura de claros. En el resto predominarán cielos poco nubosos, aunque se esperan nubes bajas matinales en el norte y posibles lluvias débiles en Cataluña al final del día. También podrán formarse nieblas en interiores del este peninsular y otras zonas.

Temas

En El Tiempo

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida