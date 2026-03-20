Desplome de temperaturas y fuertes lluvias en la mitad sur por la borrasca Therese

El viernes 20 de marzo estará marcado por una situación de fuerte inestabilidad atmosférica debido a la influencia de la borrasca Therese, que continuará afectando especialmente a las islas Canarias. En el archipiélago se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, en ocasiones acompañadas de tormenta e incluso granizo. Estas lluvias podrán ser intensas y persistentes, con acumulados significativos y episodios localmente muy fuertes, sobre todo en las islas de mayor relieve y en sus vertientes suroeste. Además, se prevén nevadas en cotas altas, situadas entre los 1900 y 2200 metros, así como viento del suroeste con rachas muy fuertes.

En la Península, la borrasca también provocará un aumento de la nubosidad, que avanzará de suroeste a nordeste hasta cubrir la mayor parte del territorio, salvo el extremo nordeste y el Cantábrico, donde predominarán intervalos de nubes altas. Se registrarán precipitaciones en amplias zonas de la mitad sur y el extremo oeste, así como en Ceuta y Melilla. Estas lluvias serán más abundantes durante la primera mitad del día en el suroeste, donde podrán alcanzar intensidad fuerte y dejar acumulados destacados, especialmente en Andalucía occidental y el entorno del oeste de Alborán. De forma más aislada, se podrían producir chubascos vespertinos en Galicia e interior de Asturias. En Baleares, el cielo tenderá de poco nuboso a nuboso.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en gran parte de la Península, con caídas más acusadas en el centro-oeste, mientras que en el nordeste se mantendrán estables o en ligero ascenso. En Canarias se prevé un aumento térmico. Las mínimas subirán en Canarias y el cuadrante noroeste peninsular, descenderán en el nordeste y apenas variarán en el resto. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña como el Pirineo.

El sábado continuará la inestabilidad en Canarias, con predominio de cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas, que podrán ser fuertes o muy fuertes en las islas de mayor relieve, especialmente en sus vertientes suroeste. Las nevadas se mantendrán en cotas altas, entre 1800 y 2200 metros. En la Península y Baleares, la influencia de la borrasca será menor, aunque se esperan cielos nubosos y chubascos débiles o moderados en el suroeste peninsular, Ceuta, Melilla y el sistema Central, con baja probabilidad de extenderse a otras zonas. El resto del territorio presentará intervalos nubosos o cielos poco nubosos.

El domingo persistirá el ambiente inestable en Canarias y en el sur peninsular. En las islas, las precipitaciones seguirán siendo abundantes e intensas, con posibilidad de tormenta y granizo, especialmente en vertientes oeste y sur. En la mitad sur de la Península, las lluvias serán más ocasionales y tenderán a remitir con la apertura de claros. En el resto predominarán cielos poco nubosos, aunque se esperan nubes bajas matinales en el norte y posibles lluvias débiles en Cataluña al final del día. También podrán formarse nieblas en interiores del este peninsular y otras zonas.