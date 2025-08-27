Leer un cuento de hadas como Hansel y Gretel o Caperucita Roja puede ayudar a contrarrestar los efectos negativos de navegar en Internet, según un estudio internacional liderado por el Imperial College de Londres y publicado en la revista JMIR Formative Research. La investigación concluye que estas historias clásicas contribuyen a generar mayor resiliencia y una visión más positiva de la vida.

En la investigación participaron expertos de la Universidad Kyushu Sangyo (Japón), la Universidad de Graz (Austria) y la Universidad Estatal de Georgia (Estados Unidos). Los resultados muestran que quienes leyeron un cuento de los hermanos Grimm después de navegar por Internet presentaron una mayor fortaleza emocional y optimismo frente a quienes no lo hicieron. Los autores señalan que, aunque se requieren más estudios, estos relatos atemporales podrían convertirse en un recurso sencillo y accesible para proteger la salud mental en una sociedad hiperconectada.

Zelda y Studio Ghibli

Un segundo estudio analizó el impacto de actividades de ocio como los videojuegos y el cine. En él participaron 518 estudiantes distribuidos en grupos que jugaron al videojuego de mundo abierto The Legend of Zelda: Breath of the Wild o que vieron películas nostálgicas de Studio Ghibli como Mi vecino Totoro y Nicky, la aprendiz de bruja.

Los investigadores midieron niveles de exploración, calma, dominio de habilidades, propósito y felicidad. Los resultados mostraron que jugar a Zelda incrementaba la satisfacción vital, mientras que combinar la experiencia con las películas de Ghibli elevaba aún más la sensación de felicidad.

En un contexto en el que aumentan la ansiedad y la soledad entre los jóvenes, los autores sugieren que la interacción reflexiva con el arte y los mundos interactivos podría convertirse en una vía para promover la felicidad y el bienestar emocional.