Caldea propone nuevos tratamientos para este invierno

Caldea ha presentado las novedades para esta temporada de invierno en su carta de tratamientos, con una oferta renovada que promete a los usuarios "reconectar con el cuerpo y la mente". Los tratamientos se pueden adquirir de manera individual o con el acceso Premium, que da acceso a todas las instalaciones de Caldea.

La carta de tratamientos ha incorporado en su catálogo un nuevo masaje Shiatsu. Se trata de un masaje japonés que aplica presiones rítmicas con los dedos, manos y codos, a través de una técnica que utiliza la presión de los dedos y de las palmas de las manos para equilibrar la energía del organismo. Este ritual se engloba dentro de los tratamientos holísticos, que tratan el cuerpo y la mente como un todo.

Para quien busca una experiencia más completa, el centro de ocio termal une el masaje Shiatsu con la reflexología podal. Un trabajo preciso sobre puntos concretos de los pies que se combina con presiones profundas.

Caldea también propone una experiencia para quienes buscan un momento para dos personas. Se trata de la Romantic Room, una cabina privada equipada con una cama balinesa sin dosel. Con una duración de 75 minutos, la sesión se produce en un entorno intimista, con velas aromáticas y luces cálidas y tenues para asegurar un ambiente acogedor y relajante.

El servicio arranca con un té de bienvenida de Aires de Andorra para reconfortar el cuerpo y la mente antes de iniciar el servicio, que incluye 60 minutos de masaje corporal con aceite de calabaza y especias y 15 minutos más de masaje craneal y facial. Después del tratamiento, la pareja puede finalizar la experiencia disfrutando de 30 minutos más de privacidad en esta cabina romántica y degustar una fondue de chocolate y una copa de cava.