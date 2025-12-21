Una influencer revela una mezcla casera para limpiar colchones que promete sacar "hasta lo que no se ve"

Los colchones acumulan suciedad durante años sin que apenas se note a simple vista. Manchas, ácaros y restos invisibles se quedan atrapados en el tejido, incluso aunque se cambien las sábanas con frecuencia. En los últimos días, un vídeo viral en TikTok ha vuelto a poner el foco en este problema doméstico al mostrar un supuesto "secreto" que utilizan los hoteles para mantener los colchones limpios, una fórmula sencilla que ha sorprendido a miles de usuarios por la cantidad de suciedad que es capaz de sacar.

Un vídeo viral que promete resultados inmediatos

El contenido se ha popularizado gracias a la cuenta de TikTok @homes.styles, especializada en trucos de limpieza, organización y hogar. Su creadora, Lucía, acumula miles de seguidores y millones de visualizaciones en vídeos donde muestra soluciones prácticas para la limpieza doméstica. Su estilo directo y visual, centrado en resultados rápidos, ha convertido muchos de sus vídeos en virales, incluido este último sobre cómo limpiar colchones.

La "fórmula mágica" paso a paso

El vídeo, de apenas unos segundos, muestra cómo aplica el método y cómo la suciedad aparece de forma evidente en el trapo. "He flipado, como también me he quedado muy sorprendida de cómo estaba el colchón de uno de mis hijos", afirma la creadora mientras muestra el resultado.

Según explica, el procedimiento es sencillo y no requiere maquinaria profesional. "He humedecido varias veces el trapo en esta fórmula mágica que ahora os cuento, que solo necesitas una plancha", señala en el vídeo. La técnica consiste en aplicar la mezcla sobre un paño, colocarlo sobre el colchón y pasar la plancha caliente, de manera que el vapor ayude a desprender la suciedad incrustada.

Los ingredientes que más llaman la atención

Uno de los aspectos más comentados del vídeo es la lista de ingredientes, todos ellos productos habituales en muchos hogares. Lucía los detalla de forma literal: "Dos cucharadas de bicarbonato, una cucharadita de pasta de dientes, un tapón de detergente, cuatro cucharadas de agua oxigenada y agua caliente. Mezclamos y listo".

El bicarbonato es conocido por su capacidad para neutralizar olores, mientras que el detergente actúa como agente limpiador. La presencia de agua oxigenada es la que más interés despierta, ya que se asocia con la eliminación de manchas orgánicas. La pasta de dientes, por su parte, se utiliza en algunos trucos caseros por su ligero poder abrasivo.

"Sale hasta lo que no se ve"

A lo largo del vídeo, la influencer insiste en el efecto visual del truco. "Como veis, es increíble la suciedad que sale, hasta lo que no se ve", comenta mientras muestra el trapo visiblemente oscurecido tras pasarlo por el colchón. Esa imagen es, precisamente, la que ha impulsado la viralidad del contenido y ha generado miles de comentarios de usuarios sorprendidos.

En la descripción del vídeo, Lucía añade que los productos utilizados están detallados para quien quiera replicar el método en casa, reforzando la idea de que se trata de un truco accesible y fácil de poner en práctica.

El éxito de los trucos de limpieza en redes

Este tipo de vídeos encajan en una tendencia muy consolidada en TikTok, donde los trucos de limpieza visuales y rápidos logran gran difusión. El atractivo reside en mostrar un antes y un después muy evidente, algo que genera curiosidad y anima a compartir el contenido.

La creadora de contenido ha convertido este formato en una seña de identidad de su cuenta, combinando explicaciones breves con resultados llamativos. No es la primera vez que uno de sus vídeos se viraliza, pero este truco para colchones ha destacado especialmente por tocar un elemento del hogar que rara vez se limpia en profundidad.