Encuentra enterrado en su jardín un collar de oro prehistórico que podría alcanzar los 175.000 euros

El pasado mes de julio de 2024, un aficionado a la detección de metales llamado Robert Ward localizó un objeto inusual mientras rastreaba un terreno cercano a Market Harborough, en el condado de Leicestershire. Bajo tierra, atrapado entre raíces, apareció un grueso aro de oro cuya antigüedad resultó ser extraordinaria: un torque datado en torno al año 1200 antes de Cristo, es decir, de hace aproximadamente 3.200 años.

Ward comunicó el hallazgo al Portable Antiquities Scheme, el programa gestionado por el Museo Británico que se encarga de registrar los descubrimientos arqueológicos realizados por particulares, tal como exige la legislación británica. Tras su estudio preliminar, los expertos confirmaron tanto la cronología como el carácter excepcional de la pieza, que se conserva en un estado poco habitual para objetos de esta antigüedad.

El torque —palabra que procede del latín torquis, derivado de torquere, "torcer"— fue elaborado mediante la torsión de barras de oro. Esa técnica no respondía únicamente a un criterio estético, sino que cumplía una función estructural al aportar resistencia al conjunto. Los especialistas sostienen que pudo utilizarse en un primer momento como adorno ceñido a la cintura. Con el paso del tiempo habría sido transformado en collar. Este tipo de joyas estaban asociadas a individuos de alto rango, convertidas en una manifestación visible de autoridad dentro de las comunidades de la Edad del Bronce.

La tasación oficial ha fijado su valor en 150.000 libras, unos 175.000 euros al cambio actual. Esa cifra marca ahora el destino de la pieza, que podría abandonar la región si no se reúne el importe necesario dentro del plazo establecido.

Campaña para retener la pieza

Con la fecha límite del 20 de marzo cada vez más próxima, la Leicestershire Archaeological and Historical Society ha impulsado una campaña para recaudar los fondos necesarios con el objetivo de que el torque permanezca en el condado. La intención es incorporarlo a la colección del Harborough Museum, donde quedaría expuesto al público como parte del patrimonio local.

Hasta el momento se han reunido alrededor de 127.000 libras gracias al respaldo de entidades como Art Fund o Arts Council England, además de aportaciones de colectivos locales. El consejo del condado ha manifestado también su intención de donar la pieza al museo en caso de que la operación se complete, con el propósito de reforzar su vínculo con el territorio donde fue encontrada.

Desde la sociedad arqueológica han subrayado la relevancia del hallazgo. "Hallazgos como este son extremadamente raros y forman parte de la historia de la región", han señalado, advirtiendo del riesgo de que el objeto termine en manos privadas si no se alcanza la cifra exigida.

Marco legal y futuro científico

El procedimiento está regulado por la Treasure Act de 1996, que obliga a notificar en un plazo de catorce días cualquier objeto susceptible de ser declarado "tesoro". Una vez reconocido oficialmente, se ofrece en primer lugar a museos públicos. Un comité independiente fija el valor de mercado teniendo en cuenta la rareza, el estado de conservación, el contexto histórico. Si un museo formaliza la compra, la compensación económica se reparte entre el descubridor y el propietario del terreno.

En caso de que no se complete la financiación dentro del plazo previsto, el Museo Británico podría ejercer su derecho preferente de adquisición. Si no lo hiciera, la pieza podría salir al mercado.

Paralelamente, investigadores de la Universidad de Leicester estudiarán el torque dentro del proyecto "A New History of Bronze", que pretende profundizar en las técnicas metalúrgicas de la época y en la organización social de las comunidades asentadas en el centro de Inglaterra. La región de Leicestershire ya había proporcionado en el pasado túmulos funerarios, depósitos rituales, vestigios de asentamientos que evidencian la existencia de sociedades complejas conectadas con otras áreas de las islas británicas y del continente europeo.