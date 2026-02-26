Los cuidadores no profesionales cuentan con iniciativas de apoyo y formación en España

Un total de 99.027 personas estaban dadas de alta a 31 de enero de 2026 en el Convenio Especial de Cuidadores No Profesionales, según la última estadística del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). El perfil es mayoritariamente femenino: las mujeres representan el 87,3% de las personas inscritas, frente al 12,7% de hombres.

Este marco estadístico sitúa a las personas cuidadoras no profesionales como un elemento estructural del sistema de apoyos a la dependencia en España. El Imserso publica periódicamente la evolución de este convenio, que permite a quienes cuidan de un familiar en situación de dependencia mantener la cotización a la Seguridad Social.

La OMS, en sus guías sobre cuidado integrado para personas mayores (Integrated Care for Older People – ICOPE), incluye el apoyo formal a cuidadores familiares como parte de las estrategias necesarias para asegurar cuidados seguros, eficaces y respetuosos, e identifica la formación y guía como intervenciones clave para fortalecer sus capacidades y reducir riesgos de sobrecarga.

En este contexto, la Fundación DomusVi, en colaboración con el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3-UB), incorpora una formación para cuidadores no profesionales dirigida a familiares de personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de DomusVi Sevilla, como extensión del modelo de cuidados Humaniza de la compañía.

Cruz Roja Española difunde el programa SerCuidadorA, que reúne recursos informativos y acciones de apoyo dirigidas a cuidadores no profesionales, incluyendo talleres, grupos de apoyo y herramientas prácticas orientadas al cuidado en el domicilio.

Por su parte, la Fundación "la Caixa" mantiene su Escuela de Cuidadores, con talleres virtuales gratuitos dirigidos a cuidadores no profesionales y voluntariado, centrados en conocimientos, técnicas y habilidades para el acompañamiento de personas en situación de enfermedad avanzada o final de vida.

Desde el ámbito público especializado, el Imserso canaliza recursos formativos y materiales para familias y cuidadores a través de sus centros de referencia, incluyendo planes de teleformación y publicaciones orientadas a la labor de cuidado.