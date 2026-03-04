Carlos I celebra el Día del Padre con una ruta de planes singulares en Madrid inspirada en los juegos clásicos

Carlos I celebrará el Día del Padre con una ruta de planes singulares en distintos espacios de Madrid que combinan juegos clásicos como bolos, futbolín, billar o juegos de mesa con cócteles elaborados a base de Brandy Carlos I, en una iniciativa que se desarrollará del 5 de marzo al 16 de abril.

La propuesta se enmarca en el nuevo posicionamiento de la marca, bajo el concepto ‘Espíritu Singular’, con el que reivindica "lo auténtico y genuino" frente a las modas pasajeras, y propone recuperar planes tradicionales como forma de disfrute compartido.

Entre los espacios participantes figura el Hotel Bless, donde en su club Fetén se ofrecerán partidas de bolos acompañadas del cóctel Carlos Fizz, de perfil fresco y ligero. Además, los jueves de marzo habrá un profesor que enseñará técnicas básicas a los asistentes.

En el Bar El Loco, la experiencia girará en torno al futbolín, acompañado del cóctel ‘El Loco: Sangre del Rey’, elaborado con Carlos I, licor dulce y una reducción de vino especiada con cardamomo, canela, nuez moscada y pieles de cítricos.

Por su parte, Compadre Social Club centrará su propuesta en el billar, también con profesor los jueves de marzo, y ofrecerá el cóctel Solera, que combina Carlos I con Pumpkin Spice, licor Luxardo Apricot, soda oliva y aire de manzanilla.

La ruta culminará en el Hotel California, donde se podrá disfrutar de juegos de mesa, incluida una Yenga personalizada de Carlos I, disponible de forma exclusiva durante seis semanas, también acompañada del cóctel Carlos Fizz.

Como complemento a la iniciativa, la marca ha lanzado una Yenga personalizada en formato viaje, diseñada como regalo para el Día del Padre. El pack incluye una botella de Carlos I Original y estará disponible a partir del 9 de marzo en la web de Osborne, con un precio de venta recomendado de 39 euros.

Con esta acción, Carlos I refuerza su nueva plataforma de marca ‘Espíritu Singular’, que actualiza su identidad visual manteniendo elementos clásicos como el color naranja inspirado en el tono caoba del brandy, y proyecta su legado hacia un enfoque contemporáneo dentro del segmento de espirituosos oscuros.