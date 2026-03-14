Quienes cultivan cítricos en jardines o huertos domésticos suelen enfrentarse a un problema recurrente: la presencia de hormigas que ascienden por el tronco y terminan favoreciendo la aparición de otras plagas. Entre los remedios caseros que circulan entre horticultores destaca uno especialmente simple: frotar jugo de limón directamente sobre la corteza del limonero para dificultar el paso de estos insectos.

La presencia de hormigas en un limonero no siempre implica un daño directo en el árbol. Sin embargo, su actividad suele estar relacionada con otras plagas que sí afectan a la planta, como pulgones o cochinillas.

Estos insectos producen una sustancia azucarada conocida como melaza. Las hormigas se alimentan de ella y, a cambio, protegen a las colonias frente a depredadores naturales. En muchos casos, incluso transportan pulgones hacia los brotes tiernos del árbol, donde encuentran alimento. Por esta razón, controlar el acceso de las hormigas al árbol se considera una medida preventiva importante en el manejo de plagas de los cítricos.

El efecto del ácido cítrico

El uso del limón en el tronco del árbol tiene una explicación química relativamente sencilla. El jugo contiene ácido cítrico, un compuesto que puede alterar los rastros químicos que utilizan las hormigas para orientarse.

Estos insectos se desplazan siguiendo feromonas que dejan sobre las superficies para marcar caminos hacia una fuente de alimento. Cuando el tronco se impregna con jugo de limón, ese rastro puede quedar alterado o enmascarado, lo que dificulta que la colonia mantenga la ruta hacia la copa del árbol.

Además, el contacto con una superficie ácida puede resultar ligeramente irritante para las patas de los insectos, lo que refuerza el efecto disuasorio. En la práctica, el objetivo de esta técnica no es eliminar a las hormigas, sino impedir que utilicen el tronco como vía de acceso.

Cómo aplicar el limón en la base del tronco

La aplicación es sencilla y suele realizarse con materiales domésticos. Para que resulte efectiva, conviene seguir algunos pasos básicos. Primero se recomienda limpiar la base del tronco. Retirar restos de tierra, polvo o musgo facilita que el jugo se adhiera mejor a la corteza.

Después se exprime limón fresco y sin diluir, ya que el ácido cítrico es el componente que produce el efecto disuasorio. El jugo puede aplicarse con un paño, una esponja o directamente con la mitad del fruto. El siguiente paso consiste en frotar el líquido alrededor de toda la circunferencia del tronco, especialmente en la zona inferior, donde las hormigas inician la subida.

La lluvia o el riego pueden eliminar la capa ácida, por lo que la aplicación debe repetirse después de precipitaciones intensas si se quiere mantener la barrera. En situaciones con mayor presencia de insectos, algunos horticultores combinan este método con cintas pegajosas o barreras físicas en el tronco, lo que dificulta todavía más el ascenso.