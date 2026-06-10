Así puedes acabar con la suciedad incrustada del horno

La limpieza del horno es una de las tareas domésticas que más suele aplazarse. Sin embargo, el paso del tiempo y el uso continuado provocan que la grasa, las salpicaduras y los vapores de la cocción se adhieran al cristal de la puerta hasta formar una capa oscura difícil de eliminar. Aunque a primera vista parezca imposible recuperar la transparencia original, existen soluciones sencillas que pueden aplicarse con productos habituales en cualquier hogar.

Por qué se acumula tanta suciedad

Cada vez que el horno funciona a altas temperaturas, pequeñas partículas de grasa quedan suspendidas en el aire caliente. Estas terminan depositándose sobre las paredes interiores y, especialmente, sobre el cristal de la puerta. Con cada uso, los residuos se recalientan y se carbonizan, creando una película resistente que no desaparece con una limpieza superficial.

Los expertos recomiendan actuar antes de que la suciedad se endurezca por completo, ya que una limpieza periódica evita esfuerzos mayores y ayuda a conservar el electrodoméstico en mejores condiciones. Además, la acumulación de grasa puede generar humo y malos olores durante la cocción.

Limpieza paso a paso

Para realizar una limpieza profunda basta con reunir bicarbonato de sodio, agua templada, unas gotas de lavavajillas, vinagre blanco y un paño de microfibra.

El primer paso consiste en preparar una pasta espesa mezclando bicarbonato con una pequeña cantidad de agua. Esta mezcla debe extenderse sobre la cara interior del cristal, prestando especial atención a las zonas más oscurecidas. Después, conviene dejarla actuar entre 15 y 20 minutos para que reblandezca la grasa adherida.

Transcurrido ese tiempo, se puede retirar la suciedad con una esponja suave o no abrasiva. Los restos de la pasta deben eliminarse con un paño húmedo.

Errores que conviene evitar

Uno de los fallos más frecuentes es intentar limpiar el cristal cuando todavía está caliente. Además del riesgo de quemaduras, los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a algunos materiales del horno.

También se desaconseja utilizar estropajos metálicos o productos demasiado abrasivos, ya que pueden rayar el cristal y deteriorar las juntas de la puerta. Organizaciones de consumidores recuerdan que muchos limpiadores específicos contienen sustancias irritantes, por lo que recomiendan emplearlos con precaución y priorizar métodos menos agresivos cuando sea posible.

Para eliminar posibles marcas blanquecinas, basta con pasar un paño humedecido con una mezcla suave de agua y vinagre y secar después con una bayeta de microfibra.

Cada cuánto tiempo hay que limpiarlo

La frecuencia depende del uso que se haga del horno, aunque los especialistas aconsejan retirar las salpicaduras visibles tras cada utilización y realizar una limpieza más profunda cada pocas semanas. Mantener esta rutina evita que la grasa llegue a carbonizarse y facilita enormemente el mantenimiento posterior.

Un cristal limpio no solo mejora la apariencia de la cocina, sino que permite controlar mejor la cocción de los alimentos y prolonga la vida útil del electrodoméstico.