El papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo en el pulmón

El papa León XIV ha anunciado de forma pública que deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirparle un nódulo circunscrito detectado en uno de sus pulmones. La revelación ha sido realizada por el propio pontífice este domingo desde el balcón del Palacio Apostólico, al término de la tradicional oración del ángelus ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

En un tono sereno y directo, el Santo Padre, de 71 años, detalló las razones de esta decisión médica tras los exámenes preventivos a los que se ha sometido: "Recientemente, durante unas pruebas médicas, los doctores me detectaron un nódulo localizado en el pulmón. Fue descubierto en una fase muy inicial y está bien delimitado. Los médicos consideran conveniente intervenir y, siguiendo sus consejos, he decidido someterme a una operación para extirparlo. La intervención ya está programada para los próximos días".

A pesar del sobresalto generado por la noticia, desde el entorno del Vaticano se ha transmitido un mensaje de calma. Al tratarse de un hallazgo localizado y en una etapa inicial de desarrollo, el equipo médico que atiende al pontífice ha determinado que la extracción quirúrgica preventiva es la mejor vía de tratamiento.

La operación ya se encuentra agendada para realizarse en las jornadas inmediatas. Antes de despedirse de los feligreses, el Papa quiso agradecer el afecto recibido y solicitó el apoyo de la comunidad católica internacional durante su periodo de convalecencia: "Agradezco a todos su cercanía espiritual. Me encomiendo a vuestras oraciones".