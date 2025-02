Suspenden a un conductor de autobús escolar en EEUU por prohibir hablar español a los estudiantes

Un conductor de autobús escolar en una zona rural del centro de Pensilvania ha sido suspendido después de poner un cartel que prohibía a los estudiantes hablar español dentro del vehículo, según han confirmado funcionarios escolares y de la empresa de transporte.

A través de un vídeo difundido a través de las redes, se puede observar el escrito realizado a mano y pegado en la parte frontal del autobús. "Por respeto a los estudiantes que solo hablan inglés, ¡NO se permitirá hablar español en este autobús!", es el mensaje de advertencia que se puede leer y que aparece firmado por el dueño y la administración.

Rohrer Bus, la empresa que se encarga del transporte en el Distrito Escolar del Condado de Juniata, ha aclarado que el aviso no había sido autorizado ni tampoco refleja las políticas de la empresa: "No autorizamos, creamos ni aprobamos este mensaje de ninguna manera", ha declarado David Schrantz, vicepresidente de la compañía de transporte, a la prensa local. Asimismo, ha reconocido que se trata de una grave situación que puede tener impacto en su comunidad.

El conductor, cuyo nombre no fue revelado, ha sido suspendido mientras se realiza una investigación y desde Rohrer Bus se ha confirmado que actualmente no está transportando a estudiantes. La superintendente escolar del distrito, Christie L. Hoderman también ha reaccionado ante estos hechos calificando el cartel como "inapropiado" en un comunicado que ha dirigido a las familias. Holderman ha enfatizado que las acciones del contratista no representan los valores del distrito escolar.

Otro episodio más

Desde que Donald Trump ha entrado a la presidencia de Estados Unidos, se han incrementado los incidentes contra los latinos. Hace unos días, en un bar de Miami Beach, un hombre identificado como John Michael Nixon amenazó a un barman cubano con llamar a inmigración. El motivo que desencadenó la reacción fue el desacuerdo con la cuenta final que ascendía a 130,8 dólares.

Nixon atacó físicamente al camarero y gritó en varias ocasiones: "Trump lo vas a deportar a todos". A ello, se sumaron insultos e improperios, como indicaron las autoridades que finalmente arrestaron al hombre y que advirtieron de la creciente tendencia de episodios de "hispanofobia" en el país.