Mata y descuartiza a su hijo con ayuda de su nuera: "Lo que he hecho es algo monstruoso"

Las autoridades italianas investigan el asesinato de Alessandro Venier, un hombre de 35 años cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en un bidón cubierto con cal viva en el garaje de su vivienda en Gemona del Friuli, en el norte de Italia. La madre de la víctima, de 61 años, y su pareja, una mujer de 30 años de origen colombiano, han sido detenidas tras confesar su implicación en los hechos.

El hallazgo se produjo este jueves por la mañana, en torno a las 10:30 horas, después de que las dos mujeres llamaran a la policía para informar de lo ocurrido. Los equipos de emergencia desplazados al lugar constataron que el hombre llevaba varios días muerto y que su cuerpo había sido manipulado para evitar que el olor del cadáver levantara sospechas.

Ambas mujeres se encuentran en prisión preventiva en Trieste, mientras la Fiscalía de Udine dirige la investigación. Los Carabineros siguen trabajando en la reconstrucción de los hechos y no han confirmado aún cómo se produjo la muerte. Entre las hipótesis se barajan un posible envenenamiento o un golpe, aunque no hay pruebas concluyentes. Tampoco se han encontrado restos evidentes de sangre, lo que refuerza la sospecha de que la escena fue limpiada tras el crimen.

Antecedentes del conflicto

Según las declaraciones recogidas por medios italianos, la discusión que habría desencadenado el crimen comenzó cuando la madre y la pareja del fallecido le reprocharon que no hubiera preparado la cena. La situación derivó en una supuesta agresión por parte del hombre. La madre reconoció durante el interrogatorio: "He sido yo y lo que he hecho es algo monstruoso". El testimonio apunta a que el episodio violento pudo tener lugar entre finales de la semana pasada y principios de esta.

La familia vivía en la misma vivienda, sostenida económicamente únicamente por el salario de la madre, que trabajaba como enfermera jefe en el hospital local. Según fuentes locales citadas por la RAI, la convivencia estaba marcada por constantes tensiones. La víctima no tenía empleo ni actividad conocida.

Situación de la menor

El alcalde de Gemona, Roberto Revelant, ha lamentado los hechos y ha expresado su consternación por el crimen: "Que yo recuerde, nunca había ocurrido algo así aquí. Es un suceso muy grave y desgarrador". Revelant también ha confirmado que la hija del fallecido, una niña de apenas unos meses, ha quedado bajo la tutela de los servicios sociales. "Toda Gemona está unida a su alrededor. La estamos cuidando, a través de los Servicios Sociales, para garantizar su seguridad y un futuro digno", declaró.

La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se obtengan resultados forenses que permitan determinar con precisión la causa de la muerte y el papel exacto que desempeñó cada una de las implicadas.