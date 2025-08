Hallan muerta a la diseñadora Martha Nolan-O'Slatarra en un yate: testigos dicen que oyeron gritos en el muelle

Una mujer de 33 años ha sido hallada muerta en la madrugada del martes 5 de agosto a bordo de una embarcación atracada en el exclusivo Montauk Yacht Club, en Long Island, Nueva York. La Policía del Condado de Suffolk ha confirmado que se trata de Martha Nolan-O’Slatarra, una conocida diseñadora y empresaria afincada en Manhattan.

Según las autoridades, la alerta se ha producido poco después de la medianoche, cuando un hombre ha llamado al 911 informando de que una mujer estaba inconsciente en un yate amarrado en la marina de lujo situada en Star Island Road. Varias personas que se encontraban en las inmediaciones han intentado reanimarla practicándole maniobras de RCP, pero los servicios de emergencia la han declarado muerta en el lugar, tal y como ha confirmado la policía a ABC News.

Investigación en curso

La Brigada de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación, y por el momento tanto la causa como las circunstancias del fallecimiento siguen sin esclarecerse. La Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk ha indicado que el examen preliminar ha resultado "inconcluso" y será la autopsia la que determine oficialmente las causas del deceso.

El escenario del hallazgo ha despertado especial atención, no solo por el perfil público de la víctima, sino también por las complicaciones logísticas de una investigación en una embarcación privada. El exinspector de la Policía de Nueva York y colaborador de Fox News, Paul Mauro, ha explicado que se están aplicando los protocolos habituales en este tipo de casos. "Entrevistarán al dueño del barco, a otras personas que pudieran haber estado a bordo esa noche, a propietarios de embarcaciones cercanas, a miembros del club náutico, etc.", ha señalado en declaraciones al citado medio. También ha indicado que los investigadores revisarán teléfonos móviles, grabaciones y cualquier otro tipo de evidencia digital disponible.

Mauro ha advertido, además, de la dificultad añadida que representa el propio escenario: "Si en efecto se trata de una escena del crimen, es una escena que podría volverse móvil. Así que los detectives, sin duda, la han asegurado —por orden judicial si es necesario—. Ese barco no puede simplemente zarpar hacia el atardecer".

Gritos en el muelle

Según han recogido medios como The New York Post y The Daily Mail, varios testigos han declarado haber escuchado gritos procedentes del muelle la noche anterior al hallazgo del cuerpo, un dato que podría resultar clave para la investigación.

Un portavoz del Montauk Yacht Club ha confirmado el incidente, aunque ha declinado ofrecer más detalles: "Lamentamos enterarnos del incidente que tuvo lugar. Nuestro equipo está cooperando con las autoridades en su investigación en curso y continúa comprometido con la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y personal", ha declarado a Fox News Digital.

Perfil de la víctima

Martha Nolan-O’Slatarra era natural de Carlow, Irlanda, y se había establecido en Nueva York en 2015, tras licenciarse en Comercio y completar un máster en Marketing Digital en el University College Dublin. En la ciudad forjó una intensa carrera profesional en el ámbito empresarial y de la moda. Fundó la marca de ropa East x East, dirigida a un público urbano con afinidad por los destinos costeros, y fue también directora ejecutiva de Brand Growth Consultants. Desde junio de este año ocupaba el cargo de directora de operaciones en K4 Capital Management.

Además de su faceta empresarial, Nolan-O’Slatarra contaba con una activa presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartía imágenes de sus campañas y proyectos. En un vídeo reciente, grabado en Mallorca, describía su trabajo como "una hermosa historia de amor" y añadía: "Ver mis visiones hacerse realidad me llena de tanta felicidad". En su última publicación celebraba una colaboración con el Gurney’s Resort de Montauk con el mensaje: "Metas alcanzadas".