El extraño hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena: tres vestidos y uno desnudo, a metros de distancia

La Policía Judicial de París investiga la aparición de cuatro cadáveres en el río Sena a su paso por Choisy-le-Roi, a unos kilómetros del centro de la capital francesa. El macabro hallazgo se produjo gracias al aviso de un pasajero del tren de cercanías —de la línea RER C— que dio aviso a las autoridades al ver por la ventanilla lo que parecía ser un hombre calvo e inconsciente en el agua.

Cuando los agentes de la policía local se personaron en el lugar del avistamiento, comprobaron que efectivamente había un cadáver sumergido en el río y avisaron a la brigada fluvial para que procediera al rescate del cuerpo. Durante la inspección de la zona, en busca de pruebas o indicios que arrojaran luz sobre la muerte del varón, encontraron tres cadáveres más.

El segundo fue localizado a unos cincuenta metros del primero, flotando junto al margen del río. El tercero estaba atrapado entre unas ramas. Y el cuarto había sido arrastrado por la corriente e iba a la deriva. Uno de los detalles que más llama la atención es que uno de los cuerpos se encontraba desnudo, mientras que el resto estaban vestidos.

A pesar de lo extraño del hallazgo, no había signos evidentes de acción criminal en los restos encontrados. No obstante, han sido trasladados al Instituto de Medicina Forense de París para que sean identificados y se determinen las causas de sus muertes mediante la realización de las respectivas autopsias.

¿Quiénes son?

Las víctimas —aún sin identificar— son cuatro hombres adultos, según la prensa francesa. Le Parisien añade que "tres de ellos son de tipo africano y uno de tipo norteafricano". En cuanto al cadáver que estaba desnudo, el cuarto, el periódico especifica que "no llevaba pantalones ni ropa interior".

Por su parte, el diario Le Figaro informa —citando fuentes de la fiscalía de Créteil— de que aún "no se puede establecer ninguna relación entre ellos en este momento". De hecho, valoran que sería necesaria para que acabaran en el mismo sitio. "La configuración del río en este lugar podría explicar su presencia", señalan.

"Fueron encontrados en un lugar del Sena conocido por la brigada fluvial, ya que allí se encuentran habitualmente numerosos objetos varados ", aclaran fuentes policiales citadas por Libération. De hecho,

¿Cómo llegaron hasta allí?

El alcalde de Choisy-le-Roi, Tonino Panetta, ha sugerido que la muerte de los cuatro varones se podría haber producido en otro sitio y que los cadáveres hubieran llegado hasta allí arrastrados por la corriente.

Según ha señalado en declaraciones al periódico Le Parisien, "los cuerpos se encontraban en un avanzado estado de descomposición", por lo que podrían "haber estado en el agua durante varios días" y "viajado a la deriva desde bastante lejos".

